SABAH FK - BARCELONA MAÇ ÖZETİ

Barcelona, karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren topa daha fazla sahip olarak oyunun kontrolünü elinde tuttu. Ev sahibi Sabah FK ise zaman zaman geliştirdiği ataklarla rakip kalede tehlike yarattı.

31. dakikada Anthony Gordon, Barcelona'yı 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda baskısını artıran Barcelona, 51. dakikada yine Anthony Gordon'un golüyle farkı ikiye çıkardı. 55. dakikada Karim Adeyemi skoru 3-0 yaptı. 60. dakikada Gabriel Jesus'un golüyle fark dörde yükseldi.

Sabah FK, 63. dakikada Joy-Lance Mickels ile karşılık verdi ancak kalan dakikalarda başka gol olmadı. Barcelona mücadeleyi 4-1 kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir deplasman galibiyetine imza attı.