Sabah FK - Barcelona maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Şampiyonlar Ligi Sabah FK - Barcelona maçı golleri ve maç özeti
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sabah FK ile Barcelona arasında oynanan mücadelede futbolseverler gol yağmuruna tanıklık etti. Azerbaycan temsilcisi Sabah FK karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Barcelona, ikinci yarıda farkı açtı. Katalan ekibinin gollerini Anthony Gordon, Karim Adeyemi ve Gabriel Jesus kaydetti. Anthony Gordon, karşılaşmanın 31 ve 51. dakikalarında fileleri havalandırarak takımının öne çıkmasını sağladı. Karim Adeyemi 55. dakikada, Gabriel Jesus ise 60. dakikada skoru 4-0'a taşıdı. Sabah FK ise 63. dakikada Joy-Lance Mickels'in golüyle karşılık verdi. Peki, Sabah FK - Barcelona maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelenin öne çıkan anları ve gol dakikaları...
25 Kasım 2026 Çarşamba günü Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Barcelona, Sabah FK karşısında galip geldi. İlk yarıyı Anthony Gordon'un 31. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamlayan İspanyol temsilcisi, ikinci yarıda üst üste bulduğu gollerle farkı açtı. 51. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Gordon, takımını rahatlattı. Adeyemi ve Gabriel Jesus'un golleriyle skor 4-0'a gelirken ev sahibi ekip Joy-Lance Mickels ile gol sevinci yaşadı. Peki, Sabah FK - Barcelona maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte maçın dakika dakika gelişmeleri...
SABAH FK - BARCELONA MAÇINDA GOLLERİ KİM ATTI?
Karşılaşmada atılan goller ve dakikaları şöyle:
Dakika Futbolcu Takım
31' Anthony Gordon Barcelona
51' Anthony Gordon Barcelona
55' Karim Adeyemi Barcelona
60' Gabriel Jesus Barcelona
63' Joy-Lance Mickels Sabah FK
SABAH FK - BARCELONA MAÇ ÖZETİ
Barcelona, karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren topa daha fazla sahip olarak oyunun kontrolünü elinde tuttu. Ev sahibi Sabah FK ise zaman zaman geliştirdiği ataklarla rakip kalede tehlike yarattı.
31. dakikada Anthony Gordon, Barcelona'yı 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıda baskısını artıran Barcelona, 51. dakikada yine Anthony Gordon'un golüyle farkı ikiye çıkardı. 55. dakikada Karim Adeyemi skoru 3-0 yaptı. 60. dakikada Gabriel Jesus'un golüyle fark dörde yükseldi.
Sabah FK, 63. dakikada Joy-Lance Mickels ile karşılık verdi ancak kalan dakikalarda başka gol olmadı. Barcelona mücadeleyi 4-1 kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir deplasman galibiyetine imza attı.
BARCELONA'DA ANTHONY GORDON DAMGASI
Barcelona'nın galibiyetinde Anthony Gordon ön plana çıktı. İngiliz futbolcu, 31 ve 51. dakikalarda attığı gollerle takımının en etkili isimlerinden biri oldu.
Karim Adeyemi ve Gabriel Jesus da ikinci yarıda skora katkı sağlayarak farklı galibiyeti getiren isimler arasında yer aldı.
SABAH FK - BARCELONA MAÇINDA İLK YARI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşmanın ilk yarısını Barcelona 1-0 önde tamamladı. İlk yarının tek golü 31. dakikada Anthony Gordon'dan geldi.
İkinci yarıda üç gol daha bulan Barcelona, karşılaşmayı 4-1 kazand