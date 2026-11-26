Şampiyonlar Ligi puan durumu güncellendi 26 Kasım 2026: Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada, kaç puanı var?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe, lig aşamasındaki kritik karşılaşmalarıyla gündemde. Sarı-kırmızılı ekip, Aston Villa karşısında aldığı sonuçla puanını artırmayı hedeflerken Fenerbahçe de Shakhtar Donetsk deplasmanında avantaj aradı. 36 takımın yer aldığı yeni formatta ilk 8 sırayı alan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sıralar arasında yer alan takımlar ise play-off turunda mücadele edecek. Bu nedenle temsilcilerimizin puan tablosundaki yeri ve kalan maçları büyük önem taşıyor. Peki, 26 Kasım 2026 itibarıyla Galatasaray ve Fenerbahçe kaçıncı sırada, kaç puanı bulunuyor? İşte Şampiyonlar Ligi güncel puan durumu ve temsilcilerimizin Avrupa'daki son durumu...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun beşinci hafta karşılaşmalarıyla heyecan devam ediyor. Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonunda mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe, aldıkları sonuçlarla puan tablosundaki yerlerini korumak ve üst sıralara yükselmek istiyor. Galatasaray, Aston Villa karşısında aldığı galibiyetle hanesine 3 puan daha yazdırırken Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk deplasmanında kritik bir sınava çıktı. Yeni formatta ilk 8'e girerek doğrudan son 16 turuna kalmak isteyen takımlar arasındaki rekabet giderek kızışıyor. Peki, 26 Kasım 2026 itibarıyla Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte güncel Şampiyonlar Ligi puan durumu ve temsilcilerimizin sıralamadaki yeri...
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA, KAÇ PUANI VAR?
Galatasaray, 24 Kasım Salı akşamı Aston Villa'yı 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Deniz Gül'ün 77. dakikada kaydettiği golle üç puana ulaşan sarı-kırmızılı ekip, toplam puanını 9'a yükseltti.
İlk dört karşılaşmada 6 puan toplayan Galatasaray, Aston Villa galibiyetiyle ilk 8 yarışında önemli bir avantaj elde etti. Sarı-kırmızılıların güncel sıralamadaki yeri, beşinci hafta karşılaşmalarının diğer sonuçlarına göre şekilleniyor.
FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA, KAÇ PUANI VAR?
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında 25 Kasım Çarşamba günü Shakhtar Donetsk ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, ilk beş maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 8 puan topladı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU 26 KASIM 2026
SıraTakımPuan
1Real Madrid15
2PSG13
3Como12
4Barcelona12
5Liverpool12
6Real Betis12
7Arsenal11
8Manchester City10
9Sporting Lizbon10
10Borussia Dortmund10
11Aston Villa9
12Inter9
13Club Brugge9
14Galatasaray9
15Bayern Münih8
16Fenerbahçe8
17Stuttgart7
18Athletic Bilbao7
19Manchester United7
20Basel7
21LASK Linz6
22Porto6
23RB Leipzig6
24Villarreal6
25Roma5
26Shakhtar Donetsk4
27Viking4
28Napoli4
29Lille4
30PSV4
31Ajax3
32Feyenoord3
33Slavia Prag3
34Lazio3
35Sturm Graz1
36Slovan Bratislava0
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK 8 VE İLK 24 KURALI NEDİR?
Şampiyonlar Ligi'nde uygulanan yeni formatta toplam 36 takım tek bir puan tablosunda mücadele ediyor. Lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseliyor.
9 ile 24. sıralar arasında yer alan 16 takım ise son 16 turuna kalabilmek için play-off oynuyor. 25 ile 36. sıralar arasında kalan takımlar ise Avrupa kupalarına veda ediyor.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin lig aşamasında oynayacağı karşılaşmalar, üst tur hedefleri açısından büyük önem taşıyor.
Galatasaray'ın kalan maçları:
- AEK Atina (Deplasman)
- Feyenoord (İç saha)
- Paris Saint-Germain (Deplasman)
Fenerbahçe'nin kalan maçları:
- Shakhtar Donetsk (Deplasman)
- LASK (Deplasman)
- Villarreal (İç saha)
- Atletico Madrid (Deplasman)