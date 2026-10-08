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        Haberler Bilgi SON DEPREMLER 8 EKİM PERŞEMBE || Güncel AFAD ve Kandilli verileri: Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde / şiddetinde oldu?

        SON DEPREMLER 8 EKİM PERŞEMBE || Güncel AFAD ve Kandilli verileri: Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde / şiddetinde oldu?

        Deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında son depremler AFAD ve Kandilli listesi ile birlikte başta belirtilen sorunun cevabı da en çok araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki AFAD ve Kandilli Rasatahanesi tarafından meydana gelen depremler anlık olarak kaydediliyor. Sorgulayanlar için güncel depremler listesini haberimizde derledik. Peki, son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde meydana geldi? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 8 Ekim Perşembe listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 07:42 Güncelleme:
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        Son depremler 8 Ekim AFAD ve Kandilli listesi günün ilk ışıklarıyla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki meydana gelen son depremler anlık olarak AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Merak edenler için güncel depremler listesini haberimizde derledik. Peki, son deprem nerede en zaman kaç büyüklüğünde oldu? İşte 8 Ekim tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

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        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

        08-10-2026 06:55:11 37.9833 29.0635 11.84 ML 0.8 Pamukkale (Denizli) 730852
        08-10-2026 06:50:14 37.9885 29.0697 12.62 ML 0.9 Pamukkale (Denizli) 730851
        08-10-2026 06:19:08 40.6527 27.5212 8.25 ML 1.8 Marmara Denizi - [04.41 km] Marmara (Balıkesir) 730849
        08-10-2026 06:17:47 36.8977 35.7115 17.98 ML 2.4 Ceyhan (Adana) 730845
        08-10-2026 06:12:20 39.1425 28.1837 5.52 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir) 730850
        08-10-2026 06:10:56 38.9397 29.967 7 ML 0.7 Dumlupınar (Kütahya) 730846
        08-10-2026 06:07:16 39.2078 28.9093 7 ML 0.6 Simav (Kütahya) 730848
        08-10-2026 06:06:38 39.1473 28.2568 5.2 ML 0.7 Sındırgı (Balıkesir) 730847
        08-10-2026 05:37:54 39.1567 28.2477 7 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir) 730844
        08-10-2026 05:22:04 37.7157 37.4787 6.12 ML 1.0 Gölbaşı (Adıyaman) 730842
        08-10-2026 05:14:11 35.3043 28.6247 29.31 ML 1.8 Akdeniz - [124.74 km] Kaş (Antalya) 730843
        08-10-2026 04:55:34 37.714 36.077 6.98 ML 1.1 Sumbas (Osmaniye) 730838
        08-10-2026 04:51:42 38.1973 38.7108 7.01 ML 0.8 Pütürge (Malatya) 730841
        08-10-2026 04:49:37 36.185 27.2982 7 ML 1.3 Ege Denizi - [58.08 km] Datça (Muğla) 730837
        08-10-2026 04:35:41 38.1555 38.6038 7.07 ML 0.9 Battalgazi (Malatya) 730840
        08-10-2026 04:34:23 37.8268 36.2633 7.02 ML 0.8 Saimbeyli (Adana) 730839

        GÜNCEL AFAD DEPREM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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