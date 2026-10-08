SON DEPREMLER 8 EKİM PERŞEMBE || Güncel AFAD ve Kandilli verileri: Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde / şiddetinde oldu?
Deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında son depremler AFAD ve Kandilli listesi ile birlikte başta belirtilen sorunun cevabı da en çok araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki AFAD ve Kandilli Rasatahanesi tarafından meydana gelen depremler anlık olarak kaydediliyor. Sorgulayanlar için güncel depremler listesini haberimizde derledik. Peki, son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde meydana geldi? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 8 Ekim Perşembe listesi...
Giriş: 08 Ekim 2026 - 07:42 Güncelleme:
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Son depremler 8 Ekim AFAD ve Kandilli listesi günün ilk ışıklarıyla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki meydana gelen son depremler anlık olarak AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Merak edenler için güncel depremler listesini haberimizde derledik. Peki, son deprem nerede en zaman kaç büyüklüğünde oldu? İşte 8 Ekim tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
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AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
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KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
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