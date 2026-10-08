SON DEPREMLER 8 EKİM PERŞEMBE || Güncel AFAD ve Kandilli verileri: Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde / şiddetinde oldu?

Son depremler 8 Ekim AFAD ve Kandilli listesi günün ilk ışıklarıyla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki meydana gelen son depremler anlık olarak AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Merak edenler için güncel depremler listesini haberimizde derledik. Peki, son deprem nerede en zaman kaç büyüklüğünde oldu? İşte 8 Ekim tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi...