Çanakkale Boğazı'nda müsilaj etkisi

MARMARA Denizi'nde yeniden ortaya çıkan müsilaj, Çanakkale Boğazı'nda da etkisini göstermeye başladı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden (ÇOMÜ) Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, "Lapseki, Gelibolu ve Karabiga açıklarında yoğun müsilaj oluşumu gözlemledik. Rüzgarın etkisiyle henüz su yüzeyinde yoğun b... Daha Fazla Göster MARMARA Denizi'nde yeniden ortaya çıkan müsilaj, Çanakkale Boğazı'nda da etkisini göstermeye başladı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden (ÇOMÜ) Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, "Lapseki, Gelibolu ve Karabiga açıklarında yoğun müsilaj oluşumu gözlemledik. Rüzgarın etkisiyle henüz su yüzeyinde yoğun bir birikim görmüyoruz ancak su kolonunda oldukça fazla müsilaj bulunuyor" dedi.(DHA) Daha Az Göster