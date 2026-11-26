SON DEPREMLER LİSTESİ 26 KASIM 2026: Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
26 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika verileriyle takip ediliyor. Gece saatlerinden itibaren kaydedilen sarsıntıların ardından "Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" soruları gündeme geldi. Peki, 26 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesinde hangi iller var, en son nerede deprem oldu? İşte, 26 Kasım 2026 son dakika depremler…
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi her gün Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen sarsıntılarla güncelleniyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan güncel deprem kayıtlarını araştırıyor. Depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve meydana geldiği saat bilgileri, anlık olarak güncelleniyor. Peki, az önce nerede deprem oldu ve kaç büyüklüğünde? İşte, 26 Kasım 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…
26 KASIM AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?
26 Kasım 2026 saat 05.41 itibarıyla yayımlanan son kayıtlara göre, saat 05.16'da Ardahan'ın Göle ilçesinde 1,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. AFAD verilerinde yer alan sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Aynı saatlerde Muğla'nın Milas ilçesi çevresinde de küçük ölçekli depremler meydana geldi. Saat 05.12'de 1,4, 05.11'de ise 1,7 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 26 KASIM 2026
AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesinde Türkiye genelinde meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinlik bilgileri yer alıyor. Vatandaşlar AFAD'ın güncel deprem kayıtlarını resmi internet sitesi üzerinden takip edebiliyor.