TEMMUZ DOLUNAYI TARİHİ 2026 | Geyik Dolunayı ne zaman, hangi gün gerçekleşecek? Geyik Dolunayı hangi burçta olacak, etkileri neler?
Temmuz ayının son günlerine girilirken gökyüzü meraklılarının gündeminde Geyik Dolunayı bulunuyor. Ay'ın tamamen aydınlanacağı bu özel evrenin gerçekleşeceği tarih ve saat araştırılırken, doğa olayının Türkiye'den gözlemlenip gözlemlenemeyeceği de merak ediliyor. Her yıl temmuz ayında ortaya çıkan dolunay, Kuzey Amerika'daki geyiklerin yeni boynuzlarının büyümeye başladığı döneme denk gelmesi nedeniyle "Geyik Dolunayı" olarak adlandırılıyor. Peki Geyik Dolunayı ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'den görülebilecek mi? İşte gökyüzü olayına ilişkin merak edilen ayrıntılar…
Temmuz ayının dikkat çeken gökyüzü olaylarından biri olan Geyik Dolunayı için bekleyiş başladı. Dolunayın hangi tarihte ve saat kaçta meydana geleceği araştırılırken, Türkiye’nin farklı noktalarından izlenip izlenemeyeceği de merak konusu oldu. Adını, Kuzey Amerika’daki erkek geyiklerin yeni boynuzlarının belirginleştiği döneme denk gelmesinden alan bu dolunay, her yıl temmuz ayında gözlemleniyor. Peki Geyik Dolunayı ne zaman ortaya çıkacak, en net hangi saatlerde görülecek ve Türkiye’den takip edilebilecek mi? İşte doğa olayına dair bilinmesi gerekenler…
TEMMUZ GEYİK DOLUNAYI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
Temmuz ayında yaşanan dolunay, geleneksel olarak “Geyik Dolunayı” adıyla anılıyor. Bu yıl 29 Temmuz’da Kova burcunda meydana gelecek gökyüzü olayı, hava koşullarının elverişli olması durumunda sabahın ilk saatlerine kadar izlenebilecek.
GEYİK DOLUNAYI NEDİR?
Geyik Dolunayı (Buck Moon), her yıl Temmuz ayında gerçekleşen dolunaya deniyor. Kuzey Amerika’daki bazı yerli topluluklarında erkek geyiklerin yeni boynuzlarının bu zamanlarda çıktığı gözlemlendiği için bu isim verilmiştir.
Buna göre Geyik Dolunayı adının verilmesinde Dolunayın görünümü veya rengiyle ilgisi bulunmuyor.
GEYİK DOLUNAYININ BURÇLARA ETKİSİ NELER?
Astrolojik yorumlara göre 29 Temmuz 2026’da Kova burcunda gerçekleşecek Geyik Dolunayı; özgürleşme, bireysellik, sosyal çevre, gelecek planları ve değişim temalarını öne çıkarabilir. Kova–Aslan eksenindeki bu dolunayın, kişisel isteklerle toplumsal beklentiler arasında denge kurulmasını gündeme getireceği düşünülüyor.
Burçlara göre genel etkiler şöyle yorumlanıyor:
Koç: Arkadaş çevresi, ekip çalışmaları ve gelecek hedefleriyle ilgili kararlar gündeme gelebilir.
Boğa: Kariyer, statü ve iş hayatında tamamlanma veya yön değişikliği yaşanabilir.
İkizler: Eğitim, seyahat, hukuk ve yurt dışı bağlantılı konularda yeni gelişmeler ortaya çıkabilir.
Yengeç: Ortak para, borç, kredi, miras ve duygusal paylaşımlar öne çıkabilir.
Aslan: İlişkiler, evlilik ve ortaklıklarda önemli kararlar alınabilir.
Başak: Çalışma düzeni, günlük sorumluluklar ve sağlık alışkanlıkları yeniden değerlendirilebilir.
Terazi: Aşk hayatı, çocuklar, hobiler ve yaratıcı çalışmalarla ilgili gelişmeler yaşanabilir.
Akrep: Ev, aile, taşınma ve geçmişten gelen meseleler gündeme gelebilir.
Yay: İletişim, eğitim, kardeşler ve kısa yolculuklarla ilgili sonuçlar alınabilir.
Oğlak: Gelir, harcamalar ve kişisel değerlerle ilgili yeni kararlar verilebilir.
Kova: Kimlik, dış görünüş ve kişisel hedefler konusunda güçlü bir farkındalık oluşabilir.
Balık: Dinlenme, iç dünyaya yönelme ve geçmişte kalan konuları kapatma ihtiyacı artabilir.