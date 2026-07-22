Temmuz ayının dikkat çeken gökyüzü olaylarından biri olan Geyik Dolunayı için bekleyiş başladı. Dolunayın hangi tarihte ve saat kaçta meydana geleceği araştırılırken, Türkiye’nin farklı noktalarından izlenip izlenemeyeceği de merak konusu oldu. Adını, Kuzey Amerika’daki erkek geyiklerin yeni boynuzlarının belirginleştiği döneme denk gelmesinden alan bu dolunay, her yıl temmuz ayında gözlemleniyor. Peki Geyik Dolunayı ne zaman ortaya çıkacak, en net hangi saatlerde görülecek ve Türkiye’den takip edilebilecek mi? İşte doğa olayına dair bilinmesi gerekenler…