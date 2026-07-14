ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TARİHLERİ 2026 | Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Ücretli öğretmenlik başvuru şartları neler?
Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken ücretli öğretmenlik başvurularına ilişkin beklenti her geçen gün artıyor. Okullardaki öğretmen ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayan bu süreçte, başvuru tarihleri ve şartlara dair araştırmalar hız kazanmış durumda. Adaylar, başvuruların ne zaman başlayacağını ve hangi kriterlerin öne çıkacağını merak ederken, il ve ilçe bazlı duyuruların yakından takip edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Ücretli öğretmenlik başvuru şartları neler? Ayrıntılar haberimizde.
Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken ücretli öğretmenlik başvurularına ilişkin beklenti her geçen gün artıyor. Okullardaki öğretmen ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayan bu süreçte, başvuru tarihleri ve şartlara dair araştırmalar hız kazanmış durumda. Adaylar, başvuruların ne zaman başlayacağını ve hangi kriterlerin öne çıkacağını merak ederken, il ve ilçe bazlı duyuruların yakından takip edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Ücretli öğretmenlik başvuru şartları neler? Ayrıntılar haberimizde.
2026 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim öğretim yılı için ücretli öğretmenlik başvuruları, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin ihtiyaç duyduğu kadrolara göre şekillendirilecek. Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, başvuruların yaz aylarında, özellikle temmuz ve ağustos döneminde alınması öngörülüyor. Ancak başvuru takvimi ile görevlendirme kriterlerine ilişkin net bilgiler, her ilin kendi millî eğitim müdürlüğü tarafından yapılacak duyurularla kesinlik kazanacak.
2026 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
* Kamu haklarından herhangi bir şekilde yoksun bulunmamak,
* Öğretmenlik mesleğini icra etmeye engel teşkil edecek bir suçtan hüküm giymemiş olmak,
* Görevini yerine getirmesine mani olacak bir sağlık sorunu bulunmamak,
* Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış, muaf tutulmuş ya da tecil ettirmiş olmak,
* Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar için denklik belgesine sahip olmak,
* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak aktif şekilde çalışmıyor olmak.