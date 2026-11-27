Yemekteyiz kim kazandı? 27 Kasım 2026 Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 150 bin TL’lik ödülü kim kazandı?
TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi bugün belli oluyor. Haftanın finalinde Özlem, Caner, Christina, Şenay, Gürbüz arasından sadece bir yarışmacı birinci olacak. Birinci olan yarışmacı 150 bin TL'lik ödülün sahibi olacak. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 27 Kasım 2026 Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 150 bin TL'lik ödülü kim kazandı?
Giriş: 27 Kasım 2026 - 12:45 Güncelleme:
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Yemekteyiz birincisi merakla bekleniyor. Haftanın final bölümünde yarışmacılar yarışıyor ve birbirlerini son kez puanlıyor. Sunucu Zuhal Topal haftalık puan değerlendirmesi yaparak birinciyi açıklıyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı, 150 bin TL’lik ödülü kim kazandı?
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YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Yemekteyiz birincisi henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
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YARIŞMACILAR
Özlem
Caner
Christina
Şenay
Gürbüz
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