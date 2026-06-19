TYT 2026 Cevap Anahtarı PDF sorgulama ekranı ve "YKS - TYT soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı 19 Haziran Cumartesi yani yarın sınava girecek üniversite adayları tarafından merak edilip araştırılacak. Sorgulama yapacaklar için TYT soruları ve cevapları yani YKS cevap anahtarı ÖSYM sorgulama ekranını haberimizde derledik. İşte YKS'nin ilk oturumu TYT cevap anahtarı ile iligli ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, TYT cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte cevabı...