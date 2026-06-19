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        Haberler Bilgi YKS CEVAP ANAHTARI 2026 TYT soruları ve cevapları ÖSYM PDF sorgulama ekranı TIKLA GÖR! TYT soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte cevabı

        TYT soruları ve cevap anahtarı 2026 ÖSYM PDF sorgulama ekranı

        TYT cevap anahtarı yani 2026 TYT soru ve cevapları 20 Haziran Cumartesi yarın Üniversite Sınavı YKS'nin ilk oturumuna girecekler tarafından sınavın hemen ardından araştırılmaya başlanacak. Bilindiği üzere YKS'nin ilk oturumu TYT sınavının saat 13.00'te sona ermesinin ardından ÖSYM tarafından kısa süre içerisinde sınav soruları ve cevap anahtarları açıklanacak. Peki, TYT soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? Merak edenler için YKS cevap anahtarı 2026 TYT soruları ve cevapları ÖSYM PDF sorgulama ekranı ve "TYT soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 10:41 Güncelleme:
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        TYT 2026 Cevap Anahtarı PDF sorgulama ekranı ve "YKS - TYT soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı 19 Haziran Cumartesi yani yarın sınava girecek üniversite adayları tarafından merak edilip araştırılacak. Sorgulama yapacaklar için TYT soruları ve cevapları yani YKS cevap anahtarı ÖSYM sorgulama ekranını haberimizde derledik. İşte YKS'nin ilk oturumu TYT cevap anahtarı ile iligli ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, TYT cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte cevabı...

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        YKS CEVAP ANAHTARI - TYT SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS cevap anahtarı esasen üç oturumun yani TYT, AYT ve YDT oturumları sonrası bu üç sınavın cevap anhtarlarının yayınlanmasının ardından tamamlanmış olacak.

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        YKS'nin ilk oturumu TYT'nin cevap anhtarı sınav bitimi olan saat 13.00'ün ardından ÖSYM tarafından açıklanacak. Ancak açıklama saati kesin olarak bilinmiyor. TYT cevap anhtarı açıklandığında aşağıdaki linke tıklayrak TYT cevap anhtarı PDF sorgulama ekranına erişim sağlayabilirsiniz.

        YKS - TYT CEVAP ANHTARI İÇİN TIKLAYIN

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        TYT SORULARININ YÜZDE KAÇI AÇIKLANACAK?

        Sınav tamamlandıktan hemen sonra ÖSYM, soruların ve cevap anahtarının sadece %10'luk kısmını (Temel Soru Kitapçığı olarak) resmi internet sitesinden açıklıyor. Dolayısıyla TYT sorularının yarın yüzde 10'u açıklanmış olacak.

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        2026 TYT SAAT KAÇTA BAŞLAYI SAAT KAÇTA BİTECEK?

        TYT (Temel Yeterlilik Testi), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak ve 165 dakikalık sürenin ardından saat 13.00’te sona erecek.

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        2026 TYT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü erişime açılacak.

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