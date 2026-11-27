İlerleyen yaşla birlikte vücudun biyolojik saatinde ve uyku düzeninde çeşitli değişiklikler meydana geliyor. Gece boyunca sık sık uyanmak, sabah dinlenmeden kalkmak ve gün içerisinde yorgun hissetmek, ileri yaştaki kişilerin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar, yaşlanmanın mutlaka kalitesiz uyku anlamına gelmediğini ve doğru alışkanlıklarla daha verimli bir gece uykusunun mümkün olabileceğini vurguluyor. İşte ileri yaşlarda kaliteli uyku uyumanın yolları...

YAŞLANDIKÇA UYKU İHTİYACI AZALIYOR MU?

ABD Ulusal Yaşlanma Enstitüsüne (NIA) göre ileri yaştaki yetişkinlerin de geceleri yaklaşık 7-9 saat uykuya ihtiyacı bulunuyor. Yaşlıların daha az uykuya ihtiyaç duyduğu yönündeki yaygın inanışın aksine, yeterli uyku ileri yaşlarda da sağlık açısından büyük önem taşıyor.

HER GÜN AYNI SAATTE YATIP KALKIN

Hafta sonları dahil olmak üzere düzenli uyku saatlerine bağlı kalmak, vücudun biyolojik saatinin dengelenmesine yardımcı oluyor. Her gün farklı saatlerde uyumak ve uyanmak ise uyku düzeninin bozulmasına neden olabiliyor.

ÖĞLEDEN SONRA UZUN SÜRE UYUMAYIN

Gün içerisinde yapılan uzun şekerlemeler, gece uykuya dalmayı zorlaştırabiliyor. Özellikle öğleden sonra geç saatlerde ve akşamları uyumaktan kaçınılması öneriliyor.

AKŞAM SAATLERİNDE ÇAY VE KAHVE TÜKETİMİNE DİKKAT EDİN

Çay, kahve, çikolata ve bazı gazlı içeceklerde bulunan kafein, uykuya geçiş sürecini olumsuz etkileyebiliyor. Geceleri uyku sorunu yaşayan kişilerin özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde kafein tüketimini sınırlandırması öneriliyor.

YATMADAN ÖNCE TELEFONU BİR KENARA BIRAKIN

Telefon, tablet, bilgisayar ve televizyon ekranları uykuya hazırlanma sürecini zorlaştırabiliyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), elektronik cihazların yatmadan en az 30 dakika önce kapatılmasını öneriyor.

YATAK ODASININ SICAKLIĞI ÖNEM TAŞIYOR

Aşırı sıcak veya soğuk bir yatak odası, rahat uyumayı güçleştirebiliyor. Odanın konforlu bir sıcaklıkta tutulması, dışarıdan gelen ışığın azaltılması ve gürültünün önlenmesi kaliteli bir uyku ortamı oluşturulmasına yardımcı oluyor.

GÜN İÇERİSİNDE HAREKETLİ KALIN

Düzenli yürüyüşler ve sağlık durumuna uygun egzersizler, uyku düzenini destekleyebiliyor. ABD Ulusal Yaşlanma Enstitüsü, egzersizlerin yatmadan önceki son üç saat içerisinde yapılmamasını öneriyor.

YATMADAN HEMEN ÖNCE YEMEK YEMEYİN

Uyku saatine yakın ağır yemekler tüketmek gece boyunca rahatsızlık hissine neden olabiliyor. Akşam yemeğiyle uyku saati arasında yaklaşık iki veya üç saat bırakılması öneriliyor. Geç saatlerde aşırı sıvı tüketiminden kaçınmak da gece tuvalete kalkma ihtiyacının azaltılmasına yardımcı olabiliyor.

KENDİNİZE BİR UYKU RUTİNİ OLUŞTURUN

Yatmadan önce kitap okumak, sakinleştirici müzikler dinlemek veya ılık bir duş almak, vücudun dinlenmeye hazırlanmasını kolaylaştırabiliyor. Bu alışkanlıkların her akşam tekrarlanması, düzenli bir uyku rutini oluşturulmasına katkı sağlıyor.

KULLANDIĞINIZ İLAÇLAR UYKUNUZU ETKİLEYEBİLİR

Harvard Health Publishing'in 1 Temmuz 2024 tarihli yazısına göre ileri yaşlarda kullanılan bazı ilaçların yan etkileri uyku düzenini bozabiliyor. Uyku sorunlarının kullanılan ilaçlarla ilişkili olduğu düşünülüyorsa doktora danışılması gerekiyor.

GECE SIK SIK UYANIYORSANIZ DİKKAT!

Harvard Üniversitesi bağlantılı Brigham and Women's Hastanesinden Dr. Suzanne Bertisch, yaş ilerledikçe gece uykusunun bölünebildiğine dikkat çekiyor. Ancak bu durum toplam uyku süresini düzenli olarak azaltıyorsa veya kişi sabahları dinlenmeden uyanıyorsa altta yatan başka nedenlerin araştırılması gerekiyor.

UYKU SORUNLARINI YAŞLILIĞA BAĞLAMAYIN

Uzun süren uykusuzluk, şiddetli horlama, uyku sırasında nefesin kesilmesi ve gün içerisinde aşırı uyku hali gibi belirtiler göz ardı edilmemeli. Uyku apnesi ve huzursuz bacak sendromu gibi rahatsızlıklar da gece uykusunun kalitesini düşürebiliyor. Uyku sorunlarının devam etmesi halinde bir sağlık uzmanına başvurulması önem taşıyor.