İstanbul'da yaşayan kişiler, 29 Haziran 2026 Pazartesi günü uygulanacak planlı su kesintilerini araştırıyor. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, bakım, onarım ve altyapı çalışmaları kapsamında bazı ilçe ve mahallelere belirli saatler arasında su verilemeyecek. Su kesintisinden etkilenecek bölgeler ve suyun yeniden verileceği saatler İSKİ'nin güncel duyurusuyla paylaşıldı. İşte bilgiler...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI