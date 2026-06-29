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        Haberler Bilgi Gündem İSKİ İstanbul su kesintileri: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İSKİ İstanbul su kesintileri: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        29 Haziran 2026 Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu. İSKİ'nin planlı çalışma programı doğrultusunda yürütülecek bakım ve arıza giderme çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde geçici süreyle su kesintisi uygulanacak. Peki, sular hangi ilçelerde kesilecek, kesinti ne kadar sürecek? İşte İSKİ'nin açıkladığı ilçe ve mahalle listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 00:45 Güncelleme:
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        İstanbul su kesintisi programı

        İstanbul'da yaşayan kişiler, 29 Haziran 2026 Pazartesi günü uygulanacak planlı su kesintilerini araştırıyor. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, bakım, onarım ve altyapı çalışmaları kapsamında bazı ilçe ve mahallelere belirli saatler arasında su verilemeyecek. Su kesintisinden etkilenecek bölgeler ve suyun yeniden verileceği saatler İSKİ'nin güncel duyurusuyla paylaşıldı. İşte bilgiler...

        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

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