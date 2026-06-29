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        Haberler Bilgi Gündem 29 Haziran Resmi Gazete kararları yayımlandı! Resmi Gazete'de bugün neler var?

        29 Haziran Resmi Gazete kararları yayımlandı! Resmi Gazete'de bugün neler var?

        29 Haziran 2026 tarihli yeni sayısıyla bir kez daha Türkiye gündemini şekillendiren kararları yayımladı. Kararların yanı sıra yönetmelik ve tebliğlerin de yer aldığı sayılarda, çalışma hayatından adalet sistemine, sağlık sektöründen ticari faaliyetlere kadar pek çok alanda düzenlemeler dikkat çekiyor. İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 01:13 Güncelleme:
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        29 Haziran Resmi Gazete kararları yayımlandı!

        Resmi Gazete’de, yeni yönetmelikler, alınan kararlar ve yayımlanan tebliğlerle birçok farklı alanda önemli değişikliklere yer verildi. Hukuki süreçleri yakından takip edenler için kritik öneme sahip olan bu içerikler, kamuoyu ile paylaşıldı. İşte 29 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete kararları...

        29 HAZİRAN RESMİ GAZETE KARARLARI

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK

        –– KTO-Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

        TEBLİĞLER

        –– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

        –– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

        –– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        b - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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