Fren yerine gaza bastı, denize daldı

SARIYER'de fren yerine gaza bastığı iddia edilen sürücü otomobiliyle denize düştü. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak sahile çıkan sürücü kurtulurken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunan kişinin otomobilin battığı yeri, "Adamın battığı no... Daha Fazla Göster SARIYER'de fren yerine gaza bastığı iddia edilen sürücü otomobiliyle denize düştü. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak sahile çıkan sürücü kurtulurken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunan kişinin otomobilin battığı yeri, "Adamın battığı nokta çok güzel, tam köprü manzarasına karşı" sözleriyle anlattığı anlar yer alıyor. (DHA) Daha Az Göster