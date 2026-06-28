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        Haberler Bilgi Gündem Şans Topu sonuçları açıklandı! Son dakika: 28 Haziran 2026 Pazar Şans Topu çekiliş sonucu sorgula

        Şans Topu sonuçları açıklandı! Son dakika: 28 Haziran 2026 Pazar Şans Topu çekiliş sonucu sorgula

        28 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin ardından gözler kazandıran numaralara çevrildi. Sisal Şans tarafından noter huzurunda yapılan çekiliş, Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanırken, sonuçların açıklanmasıyla birlikte talihliler biletlerini sorgulamaya başladı. Peki, 28 Haziran Şans Topu çekilişinde hangi numaralar çıktı? İşte kazandıran numaralar ve bilet sorgulama ekranına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 20:41 Güncelleme:
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        Şans Topu sonuçları açıklandı!

        Şans Topu'nda haftanın merakla beklenen çekilişi 28 Haziran 2026 Pazar akşamı tamamlandı. Canlı yayın eşliğinde noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar belli olurken, binlerce oyunsever sonuç ekranına yöneldi. Milli Piyango Online üzerinden de erişilebilen çekiliş sonuçlarıyla birlikte bilet sorgulama işlemleri başladı. İşte 28 Haziran 2026 Şans Topu çekiliş sonuçları ve çıkan numaralar...

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        ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

        Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

        Sen Seç!

        Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

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        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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