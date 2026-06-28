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        Haberler Bilgi Gündem Süper Loto sonuçları açıklandı! 28 Haziran Pazar 2026 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

        Süper Loto sonuçları açıklandı! 28 Haziran Pazar 2026 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

        Süper Loto çekiliş sonuçları, 28 Haziran 2026 Pazar akşamı büyük ikramiye hayali kuran binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Haftanın son çekilişinde şansını deneyen kişiler, noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaraları öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Milli Piyango'nun resmi platformunda yayımlanan sonuçlarla birlikte "28 Haziran Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" ve "Kazanan numaralar neler?" soruları yanıt buluyor. İşte sonuç ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 23:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Süper Loto sonuçları açıklandı!

        28 Haziran 2026 tarihli Süper Loto çekilişi için heyecan doruğa ulaştı. Büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla kuponlarını dolduran binlerce kişi, canlı yayında gerçekleştirilen çekilişin ardından sonuç ekranına yöneldi. Noter denetiminde yapılan Süper Loto çekilişinin kazandıran numaraları ve ikramiye bilgileri, Milli Piyango'nun resmi sonuç sorgulama sistemi üzerinden erişime açılıyor. Peki Süper Loto sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte detaylar...

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        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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