Yemek hazırlarken kullanılan tahta kaşıklar, tencere ve tavaların yüzeyini çizmemeleri nedeniyle birçok mutfakta tercih ediliyor. Ancak metal mutfak gereçlerinin aksine ahşap ürünlerin temizliğinde daha farklı yöntemlerin uygulanması gerekiyor. Yüksek sıcaklık, uzun süre suya maruz kalmak ve yanlış kurutma yöntemleri, tahta kaşıkların zamanla yıpranmasına neden olabiliyor. İşte tahta kaşıkların temizliğinde dikkat edilmesi gerekenler...

YÜKSEK SICAKLIK AHŞABIN YAPISINI BOZUYOR

Good Housekeeping'in 23 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı yazıya göre bulaşık makinesindeki yüksek sıcaklık, uzun yıkama süresi ve güçlü deterjanlar, ahşap mutfak gereçlerinin zamanla yıpranmasına neden oluyor. Tekrarlanan yıkamalar sonucunda tahta kaşıklarda çatlama ve şekil bozuklukları meydana gelebiliyor.

13 FARKLI TAHTA KAŞIKLA YIKAMA TESTİ YAPILDI

ABD merkezli America's Test Kitchen, 14 Mayıs 2020 tarihinde yayımladığı çalışmada 13 farklı tahta kaşığı hem elde hem de bulaşık makinesinde yıkayarak karşılaştırdı. Elde yıkanan kaşıkların orijinal görünümünü daha iyi koruduğu görüldü.

10 YIKAMADA BELİRGİN DEĞİŞİM GÖRÜLDÜ

Test kapsamında bulaşık makinesinde 10 kez yıkanan kaşıkların büyük bölümünde renk solması ve kuruma meydana geldi. Koruyucu yüzey kaplamasına sahip bazı kaşıkların ise yaklaşık beş yıkamadan sonra bu kaplamalarının büyük kısmını kaybettiği gözlemlendi.

ÇATLAKLARDA YEMEK KALINTILARI BİRİKEBİLİYOR

Ahşap yüzeylerde meydana gelen çatlaklar yalnızca görüntü açısından sorun oluşturmuyor. Bu boşluklarda yemek artıklarının birikmesi, kaşıkların temizlenmesini zorlaştırarak hijyen sorunlarına da zemin hazırlayabiliyor.

TAHTA KAŞIKLARI SUDA BEKLETMEYİN

Yemek pişirdikten sonra tahta kaşıkları su dolu bir kabın içerisinde uzun süre bekletmek de ahşaba zarar verebiliyor. Suyu emen ahşabın şişmesi ve kururken yeniden küçülmesi, zamanla çatlakların oluşmasına neden olabiliyor.

KAYNAR SUYLA TEMİZLEMEK DE ZARAR VEREBİLİYOR

Sosyal medyada sıkça karşılaşılan tahta kaşıkları kaynar suda bekleterek temizleme yöntemi, uzmanlar tarafından önerilmiyor. İngiltere merkezli Which? platformunun uzmanlarına göre bu uygulama ahşabın doğal yağlarını kaybetmesine ve yüzeyinin pürüzlü hale gelmesine neden olabiliyor.

TAHTA KAŞIKLAR NASIL YIKANMALI?

Tahta kaşıkların kullanımdan hemen sonra ılık su, az miktarda bulaşık deterjanı ve yumuşak bir süngerle temizlenmesi öneriliyor. Ahşap yüzeye zarar verebilecek sert temizlik tellerinden kaçınılması gerekiyor.

YIKADIKTAN SONRA HEMEN KURULAYIN

Yıkanan tahta kaşıkları temiz bir bezle kuruladıktan sonra hava alabilecekleri bir yerde tamamen kurumaya bırakın. Nemli kaşıkları doğrudan mutfak çekmecesine kaldırmak, küf oluşumuna zemin hazırlayabiliyor.

GIDA İLE TEMASA UYGUN MİNERAL YAĞ KULLANABİLİRSİNİZ

Zamanla kuruyan ve matlaşan tahta kaşıkların bakımında gıda ile temasa uygun mineral yağ kullanılabiliyor. Tamamen kuru ahşap yüzeye uygulanan bu yağ, ahşabın korunmasına yardımcı oluyor. Zeytinyağı gibi yemeklik yağlar ise zamanla bozulup kötü koku oluşturabileceğinden bu amaçla önerilmiyor.

BU BELİRTİLER VARSA KAŞIĞINIZI DEĞİŞTİRİN

Tahta kaşığınızda derin çatlaklar, kırılmalar, kıymıklar veya temizliğe rağmen geçmeyen kötü kokular varsa değiştirme zamanı gelmiş olabilir. Özellikle temizlenmesi mümkün olmayan hasarlı yüzeylere sahip mutfak gereçlerinin kullanılmaması öneriliyor.

SADECE TAHTA KAŞIKLAR İÇİN GEÇERLİ DEĞİL

Bıçakların ahşap sapları, tahta spatulalar, kesme tahtaları ve ahşap salata kaseleri de benzer şekilde zarar görebiliyor. Üreticisi tarafından bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun olduğu belirtilmeyen ahşap ürünlerin elde temizlenmesi daha doğru bir seçenek olarak görülüyor.