Yatak çarşaflarını ve yastık kılıflarını düzenli olarak değiştiren pek çok kişi, yastıkların kendisini temizlemeyi ihmal edebiliyor. Dışarıdan temiz görünmelerine rağmen zamanla kirlenen yastıklar, ev tozu akarlarının da yaşam alanlarından biri olabiliyor. Üstelik her yastığın aynı yöntemle temizlenmesi, dolgu malzemesinin zarar görmesine neden olabiliyor. İşte yastıkların ne sıklıkla yıkanması gerektiği ve doğru temizlik yöntemleri...

YASTIKLARDA ZAMANLA NELER BİRİKİYOR?

Uyku sırasında vücuttan salgılanan ter ve yağlar, yastık kılıfından geçerek dolgu malzemesine ulaşabiliyor. Düzenli temizlenmeyen yastıklarda kir, kötü koku ve çeşitli alerjenler birikebiliyor.

YASTIKLAR 3 İLE 6 AYDA BİR YIKANMALI

Good Housekeeping Enstitüsünün temizlik uzmanlarına göre yıkanabilir yastıkların üç ila altı ayda bir temizlenmesi gerekiyor. Bu da yılda iki ila dört kez yastıkların yıkanması anlamına geliyor.

GECE ÇOK TERLEYENLER DAHA SIK YIKAMALI

Consumer Reports'un 7 Mart 2025 tarihli rehberine göre gece boyunca fazla terleyen, yatakta yemek yiyen veya evcil hayvanıyla aynı yatakta uyuyan kişilerin yastıklarını üç ayda bir yıkaması öneriliyor.

YASTIK KILIFLARI HAFTADA BİR DEĞİŞTİRİLMELİ

Yastık kılıfları yüz ve saçla doğrudan temas ettiği için yastıklardan daha sık temizlenmeli. Sleep Foundation, yastık kılıflarının en az haftada bir yıkanmasını öneriyor.

HER YASTIK ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE YIKANMAZ

Yastığın içerisinde kullanılan dolgu malzemesi, hangi temizlik yönteminin uygulanması gerektiğini belirliyor. Elyaf ve kaz tüyü dolgulu birçok yastık makinede yıkanabilirken bazı özel dolgulu yastıkların elde temizlenmesi gerekiyor. Bu nedenle yıkamadan önce bakım etiketi mutlaka kontrol edilmeli.

VİSKO VE LATEKS YASTIKLARI MAKİNEYE ATMAYIN

Tek parça visko veya lateks dolgulu yastıkların çamaşır makinesinde yıkanması, malzemenin parçalanmasına ve yapısının bozulmasına neden olabiliyor. Bu yastıkların yüzeyindeki lekelerin üreticinin talimatlarına uygun şekilde temizlenmesi öneriliyor.

YASTIKLARI İKİŞER İKİŞER YIKAYIN

Çamaşır makinesinin kapasitesi uygunsa iki yastığın birlikte yıkanması, tambur içerisindeki ağırlığın dengeli dağılmasına yardımcı oluyor.

FAZLA DETERJAN KULLANMAKTAN KAÇININ

Gereğinden fazla deterjan kullanılması, yastıkların içerisinde sabun kalıntılarının birikmesine neden olabiliyor. Yıkanabilir yastıklarda az miktarda deterjan kullanılması ve gerektiğinde ilave durulama yapılması öneriliyor.

YASTIKLARI TAMAMEN KURUTMADAN KULLANMAYIN

Yastığın dış yüzeyinin kuru görünmesi, iç kısmının da tamamen kuruduğu anlamına gelmiyor. Dolgu malzemesinde kalan nem, kötü koku ve küf oluşumuna zemin hazırlayabiliyor. Bu nedenle yastıklar tamamen kurumadan kılıflarına geçirilmemeli.

YASTIKLARINIZI HER GÜN HAVALANDIRIN

Consumer Reports uzmanları, yastıkların her gün silkelenmesini ve yaklaşık ayda bir kez uygun hava koşullarında birkaç saat açık havada bekletilmesini öneriyor. Bu yöntem, yastıkların formunu korumasına ve havalanmasına yardımcı oluyor.

YASTIKLAR NEDEN SARARIYOR?

Uyku sırasında salgılanan ter ve diğer vücut sıvıları, yastıklarda zamanla sarı lekelerin oluşmasına neden olabiliyor. Yastık koruyucu kullanmak ve düzenli temizlik yapmak bu lekelerin oluşumunu azaltmaya yardımcı olabilir.

YASTIKLAR KAÇ YILDA BİR DEĞİŞTİRİLMELİ?

Sleep Foundation uzmanları, çoğu yastığın bir ila iki yılda bir değiştirilmesini öneriyor. Ancak bu süre yastığın malzemesine, kalitesine ve kullanım koşullarına göre değişebiliyor.

YASTIĞINIZI İKİYE KATLAYARAK KONTROL EDİN

Yastığınız ikiye katlandıktan sonra eski şeklini alamıyorsa, dolgu malzemesinde belirgin topaklanmalar oluşmuşsa veya temizlenmesine rağmen kötü kokuyorsa değiştirme zamanı gelmiş olabilir.