Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Koronavirüs salgını, hızlı biçimde iş yaşamından ekonomiye, sanattan kültüre, sosyal ilişkilerden eğitime “geleneksel” olana etki ediyor. Katı olan, buharlaşıyor. Bilgisayar ve internetin merkezde yer aldığı, yeni bir yapı inşa ediliyor. Bu gelişmeye koşut olarak dünyada ve Türkiye’de internet, bilgisayar, tablet talebi de artıyor.

Türkiye’de, özellikle okulların açılmasıyla birlikte internet günlük bağlantı talebi, 65-70 bin dolayında seyrediyor. Günlük, 50-55 bin dolayında bağlantı yapılıyor. Bu talep daha çok büyükşehirlerin görece gelir düzeyi düşük çevre yerleşimlerinden ve kırsaldan geliyor.

Bilgisayar ve tablet talebi de görülmedik ölçüde katlanarak artıyor. Bu alanda faaliyet gösteren bir sektör temsilcisine göre piyasada, bilgisayar bulmak zorlaştı; bilgisayar ya da tablet kapanın elinde kalıyor. Tablet stoku 10 bin düzeyinde bulunuyor.

3 AYDAN ÖNCE TESLİMAT YOK

Kaynaklar; bilgisayar, tablet üreten firmaların, talebin patlaması sonrasında yeni siparişlerde teslimat için en az 12 hafta, 3 ay süre verdiğini belirterek, “Daha önce, taş çatlasın 4 haftada teslimat yapılıyordu. Üreticiler, talebe yetişemiyor. Bilgisayar ya da tablet kadar bunlara ilişkin ürünler de deyim yerindeyse ‘yok’ satıyor” dedi.

Fiyatlar ne durumda? Kaynaklar, dolar kurunun artmasının etkisiyle bilgisayar, tablet fiyatlarının yukarı yönlü seyir izlediğini kaydederek, “Fiyatlar, yükselmeye devam ediyor” diye konuştu.