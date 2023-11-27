Haberler Sağlık Bilim insanlarına göre bunlara dikkat etmek ömre 10 yıl katıyor!

Bilim insanlarına göre bunlara dikkat etmek ömre 10 yıl katıyor! Bilim insanları tarafından yapılan büyük çaplı bir araştırmanın bulgularına göre özellikle orta yaşlı insanların uygulayacağı bu yöntem insan ömrüne neredeyse 10 yıl ekleyebiliyor Habertürk Giriş: 27.11.2023 - 10:33 Güncelleme: 27.11.2023 - 10:33 facebook

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Yeni yapılan bir araştırmaya göre beslenme düzenini vücut yaşına göre ayarlamak orta yaşlı insanların ömrüne neredeyse 10 yıl daha katıyor. Nature Food adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırma, Birleşik Krallık biyobanka araştırması kapsamında beslenme alışkanlıları belgenen yaklaşık yarım milyon Britanyalının sağlık verileri üzerinde yapıldı.

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ORTA YAŞLI İNSANLARIN DİYETİNDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLER ÖMRÜ UZATIYOR Araştırmacılar 467 bin 354 katılımcıyı beslenme alışkanlıklarına göre gruplandırdı ve verilerin zamanla değiştiğini gözlemledi. Katılımcılar "Ortalama ve sağlıksız beslenenler", "Birleşik Krallık'ın Beslenme Rehberi'ne uygun gıda tüketenler" ve araştırmacılarn "Uzun ömür diyeti" olarak adlandırdıkları beslenme türlerine göre üçe ayrıldı.