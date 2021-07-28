Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Yeniden kısıtlamalar gelecek mi? Merak edilen sorularla ilgili detayları haberimizde derledik. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? İşte merak edilen soruların cevabı...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak

KISITLAMA GELECEK Mİ?

Öncelikle belirtmekte fayda var ki Bilim Kurulu'nun kısıtlama ilan etme yetkisi yok. Sadece Bakanlar Kurulu'na tavsiye sunulabiliyor. Ancak bununla birlikte yeniden kısıtlamaların gelmesiyle ilgili bir tavsiye sunulması ihtimali düşük görülüyor. Tavsiyenin kısıtlama ile ilgili değil aşılama oran ve hızının artmasıyla ilgili zorlayıcı tedbirlerin devreye sokulmasıyla ilgili olması tahmin ediliyor.

Örneğin AVM, stadyum, konserlere girişte aşı zorunluluğunun getirilmesinin Bilim Kurulu tarafından önerilmesi ihtimaller dahilinde görülüyor.

Kesin bilgi bugün ki toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamanın ardından belli olacak.