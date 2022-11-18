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Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan 'Mevsimsel griple Covid-19 vakaları da artabilir' uyarısı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, mevsimsel grip etkenleriyle Covid-19 vakalarında da artış olabileceğini belirterek, "Lütfen bireysel önlemlerinizi almaya devam edin" uyarısında bulundu

Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan 'Mevsimsel griple Covid-19 vakaları da artabilir' uyarısı
Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan uyarı: Covid-19 vakaları artabilir
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AA

Antalya'da düzenlenen Türk Yoğun Bakım Uzmanları 19. Ulusal Kongresi ve 11. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısına katılan Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım İdari Sorumlusu Turan, salgın sürecinde aldıkları tedbirler sayesinde yoğun bakımlarda sorun yaşanmadığını söyledi.

Salgının bir anda bitmediğine değinen Turan, pik dönemlerde yoğun hasta görebildiklerini, mevsimsel değişimlerle birlikte yine hasta sayılarında artışlar olabileceğini dile getirdi.

"GRİPLE DİRENCİ DÜŞEN HASTA COVID-19'LA ENFEKTE OLABİLİR"

Etkin ve ciddi şekilde bulaşan bir virüsle uğraştıklarını anlatan Turan, şunları kaydetti: "Önümüzdeki kış ayları bizim için önemli. Mevsim değişikliklerinde özellikle yeni etkenler, yeni mevsimsel grip etkenleriyle birlikte Covid-19 vakalarında da artış olabilir. Her iki viral etkenle birlikte grip ve Covid-19 belirtileri karıştırılabiliyor. Viral belirtileri olan birisinin Covid-19 olmadığı anlamına gelmiyor. Mevsimsel grip olan birisinin vücut direnci düştüğü için iyileşme periyodunda yeniden Covid-19'a enfekte olabilir. Onun için özellikle 65 yaş üzerindekilerin mutlaka hem grip aşısı hem koronavirüs hatırlatma dozlarını yaptırmaları gerekiyor."

Kişisel tedbirlere dikkat edilmesini isteyen Turan, "O yüzden halkımıza bu pandeminin bir anda bıçakla kesilir gibi bitmeyeceğini söylemek zorundayız. Lütfen bireysel önlemlerinizi almaya devam edin. Benim en büyük önerim şu olacaktır. Eğer viral semptomlar gösteriyorsanız kendinizi izole edin ya da diğer insanlarla iletişiminizi azaltın. Maskenizi takın ve etrafınızı, sevdiklerinizi korumaya devam edin. Çünkü sevdiklerimizi kaybettik, çok sayıda can gitti. Her biri bizim için çok üzücüydü" ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR VARYANT YOK AMA OLMAYACAĞI ANLAMINA GELMEZ"

Hastalık semptomu taşıyanların çok daha dikkatli olması gerektiğine dikkati çeken Turan, yeni bir varyantın söz konusu olmadığını ancak bunun yeni varyant ortaya çıkmayacağı anlamına gelmediğini vurguladı.

Hastanelere mevsimsel grip şikayetiyle hastaların başvurduğunu dile getiren Turan, şöyle devam etti: "İleri yaş grubu çok daha fazla etkileniyor. O yüzden 65 yaş ve üzerini ayrıca uyaralım istiyorum. Çünkü mevsimsel grip etkenlerine ve koronavirüsle ilişkili aşılarını mutlaka olmalılar. Çünkü hastalık bu bireylerde daha ağır seyrediyor. Kendilerini korumak adına aşılama konusunda hassasiyetlerini yüksek tutmalarını rica ediyoruz. Aşıların özellikle kasım sonuna kadar tamamlanmasını öneriyoruz. Çünkü artık kasımdan sonra koruyuculuğu açısından sıkıntı olabilir. O yüzden bir an önce kışın soğuk aylarına girmeden aşılamalarını bitirmelerini öneriyoruz."

Turan, hastanelere başvuran Covid-19 hastalarında bazı dönemlerde azalma, artma olabildiğini aktararak, salgın boyunca Avrupa'daki artışa paralel Türkiye'de de 2-3 hafta içinde artış gerçekleştiğini hatırlattı.

Aralık ve ocak aylarında özellikle dikkat edilmesini isteyen Turan, "Artış olabilir dikkatli olmak lazım. Virüs hastalık şiddetini hafifletti ancak enfekte kişi sayısı yüksek olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

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