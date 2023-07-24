Bilişsel işlevinizi geliştiriyor! İşte beyni güçlendiren 9 yiyecek

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Portakal Portakallar, C vitamini, tiamin, B6 vitamini ve hesperidin dahil olmak üzere dengeli bir diyetin parçası olarak dahil edildiğinde bilişsel sağlıkta olumlu bir rol oynayabilecek bir dizi besin ve bitki bileşiğine sahiptir.

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American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan sağlıklı yaşlı yetişkinlerde yapılan bir klinik çalışma, 8 hafta boyunca her gün sıkılmış portakallardan yapılan yüzde 100 portakal suyu tüketen yetişkinlerin, genel bilişsel işlev için kombine testlerde kontrol grubuna kıyasla daha iyi puanlar aldığını gösterdi. Başka bir çalışma, değerlendirilen yaşlı yetişkinler arasında narenciye ve portakal suyunun dahil edilmesinin bazı bilişsel testlerde daha iyi performansla ilişkili olduğunu gösterdi.