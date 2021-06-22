BİLSEM mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) BİLSEM öğretmen sözlü sınav sonuçları resmi internet adresinden öğretmenlerin erişimine açıldı. İşte BİLSEM öğretmen mülakat sonuçları sorgulama ekranı...

BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2021 yılı bilim ve sanat merkezleri öğretmen seçme ve atama kılavuzu kapsamında bölge sözlü sınav sonuçları ve tercih yapmaya esas puanlar meb.gov.tr adresinden yayımlandı.

Tercih yapmaya esas puanlarına itirazlar, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı) Varlık mahallesi Eşref Bitlis Caddesi No:10 adresine posta yolu ile veya Il Millî Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile yapılacaktır.

BİLSEM SÖZLÜ SINAV MÜLAKAT SONUÇLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİHLER VE ATAMALAR

1) Sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, il öğretmen değerlendirme

komisyonu tarafından Değerlendirme Kriterleri Formu (Ek-2) üzerinden belirlenen

puanın %60’ı ile sözlü sınavdan alınan puanın %40’ı toplanarak belirlenecektir.

2) Sözlü sınava girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

3) Alanlara göre sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, Bakanlık

tarafından http://meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

4) Tercih yapmaya esas puanı 40 ve üzeri olan adaylar, atama döneminde görev yaptıkları

ilde alanlarında boş kontenjan bulunan bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir.

5) Adayların tercihleri doğrultusunda atamalar, alanlara göre tercih yapmaya esas puan

üstünlüğüne göre atama takviminde belirtilen tarihler arasında Bakanlıkça yapılacaktır.

6) Adayların tercihleri doğrultusunda tercih yapmaya esas puanların eşitliği hâlinde,

Bakanlık tarafından açıklanan Ek-2: Değerlendirme Kriterleri Formu puanı fazla olan adaya öncelik verilecektir. Eşitliğin bozulmaması durumunda atanacak aday Bakanlık

tarafından gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir.

7) 40 ve üzeri puan almış adaylardan ataması gerçekleşmeyenlerin puanları geçerliliğini

yitirecektir.

8) Atama sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmî internet

sitesinde ilan edilecektir.