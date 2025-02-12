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        Haberler Bilgi Yaşam BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 BİLSEM sonuç tarihi

        BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 BİLSEM sonuç tarihi

        BİLSEM ön değerlendirme sonuçları için tarih açıklaması geldi. BİLSEM ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme uygulamalarına ilişkin sonuçlar takvimde belirtilen tarihlerde http://meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Peki BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 17:24 Güncelleme: 12.02.2025 - 17:29
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        MEB tarafından BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklanacak. Bireysel değerlendirme sonucunda bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacak.

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        BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları, 28 Şubat 2025 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak. Sonuçlar, öğrencilerin bireysel değerlendirme sınavına katılıp katılmayacağını belirleyecek.

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        Bireysel değerlendirme uygulama randevuları 10-21 Mart 2025 tarihlerinde oluşturulacak. Giriş belgeleri 26 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.

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