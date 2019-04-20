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Bilsem sınav sonuçları sorgulama işlemi erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 19 Ocak-14 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Bilsem sınav sonuçları 19 Nisan günü öğrenci ve velilerin erişimine açıldı. Peki, Bilsem sınav sonuçları sorgulama ekranı nasıl açılır? İşte detaylar...
BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2019
Türkiye genelinde tablet bilgisayar üzerinden gerçekleştirilen BİLSEM grup tarama uygulama süreci sonuçları, bugün (19 Nisan) Bakanlığın internet sitesinden saat 15.00'te açıklandı. MEB'in sitesinde yaşanan yoğunluktan dolayı siteye erişimde aksamalar yaşanıyor.
BİLSEM'den yapılan açıklama şöyle:
"2019-2020 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezlerimizde eğitim alacak 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik tablet bilgisayar uygulaması 19 Ocak -14 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel incelemeye hak kazanan öğrenciler için belirlenen taban puanlar aşağıda belirtilmiştir. Grup tarama uygulamasında 1. sınıflara 60, 2 ve 3. sınıflara 70 soru sorulmuş olup her doğru cevap 10 puan olarak hesaplanmıştır."
BİLSEM SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
BİLSEM TARAMASINA KATILAN ÖĞRENCİ SAYISINDA REKOR ARTIŞ
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) özel yetenekli öğrencilerin eğitim alacağı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavlarının ilk aşaması olan grup tarama sürecine, geçen yıla göre 4 kat artışla yaklaşık 800 bin öğrencinin katıldığı bildirildi.
Genel Müdür Ahmet Emre Bilgili, 2002'de Türkiye'de sadece 17 BİLSEM bulunduğuna dikkati çekerek, "Bugün itibarıyla Türkiye genelinde 139 BİLSEM var. BİLSEM'lerin sayısının artırılması öğrencilerin erişebilirliği açısından önemli. Çünkü çocuğumuz kendi okulundaki derslerinin ardından gideceği için BİLSEM'in kendine mümkün olduğunca yakın bir konumda olması gerekiyor." diye konuştu.
Bu merkezlerin sayısının artırılmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini bildiren Bilgili, şöyle konuştu:
"BİLSEM'ler şu an bütün illerimizde ve büyük ilçelerimizde var. Örneğin, İstanbul'da 13 BİLSEM bulunuyor. Bu sayıyı daha da artırmamız, İstanbul'da, büyük şehirlerimizde bütün ilçelerimize BİLSEM'leri açmamız lazım. İzmir'de, Adana'da, Ankara'da artırıyoruz. Önemli olan erişebilirliği mümkün kılmak.
Halihazırda 139 BİLSEM'de 43 bin öğrencimiz var. Bu sayı gelecek yıl daha da artmış olacak. Çünkü bu sene tanılama sürecine dahil olan öğrenci sayımız 4 kat arttı. Yaklaşık 800 bin öğrenci tanılama sürecine dahil oldu. Öğrenci sayımızın artmasını biz de istiyoruz ve ona göre BİLSEM'leri yaygınlaştırıyoruz. Havuzumuzu daha kaliteli ve daha farklı projelerde kullanılabilir hale getiriyoruz."
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