BİM aktüel ürünler kataloğu 8 Şubat için yayınlandı. BİM'deki indirimleri kaçırmak istemeyenler de aktüel üğrünler kataloğunu araştırıyor. BİM'de bu hafta Huawei Y5 cep telefonu öne çıkıyor. Ayrıca mutfak gereçleri, traş makinesi, epilasyon makinesi gibi elektronik kişisel bakım aletleri ve tesktil ürünleri de yer alıyor. Ev tekstili ürünler de yine BİM raflarında olacak. 8 Şubat 2019 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
8 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Huawei Y5 2018 Cep Telefonu 899 TL
Braun Silk Epil Epilatör 99 TL
Braun Erkek Bakım Seti 125 TL
Remington Profesyonel Fön Makinesi 85 TL
Remington Saç Maşası 79 TL
Remington Saç Düzleştirici 99 TL
Plastik ürün her biri 2,95 TL
Musluklu Su Pompası 9,95 TL
Ekmek Sepeti 2,95 TL
Rende 4,95 TL
Çok Amaçlı Askılı Düzenleyici Sepet 4,95 TL
Bölmeli Düzenleyici Sepet 5,95 TL
Kapaklı Çok Amaçlı Kase seti 14,90 TL
Sütyen Yıkama Topu 3,50 TL
Elbise Askısı 4,95 TL
Kaşıklı Salata Kasesi 6,95 TL
Lav 3’lü Keops Meşrubat Bardağı 6,95 TL
Dekorlu Çay Seti 29,90 TL
Toka ve Taç çeşitleri 2,45 TL
Lolla’s Aksesuarlı Bebek 47,90 TL
Clementoni 1000 Parça Puzzle 18,90 TL
Temizlik Seti 29,90 TL
Soley Çift Kişilik Nevresim Takımı 89 TL
Soley Tek Kişilik Nevresim Seti 75 TL
Welsoft Kadın Sabahlık 39,90 TL
Kadın Kadife Eşofman Takımı 39,90 TL
Kadın 2’li Kalpli Soket Çorap 5,95 TL
Kadın Külotlu Çorap 4,95 TL
Gümüş Kolye 18,90 TL
Kadın Erkek Kol Saati çeşitleri 25 TL
Peluşlu Anahtarlık 7,95 TL
PVC tabanlı Welsoft Kadın Ev Ayakkabısı 16,90 TL
Kadın Erkek Çocuk Hayvan Figürlü Panduf 25 TL
Kadife Battaniye Yastık 49,90 TL
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.