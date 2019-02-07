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BİM aktüel ürünler kataloğu 8 Şubat için yayınlandı. BİM'deki indirimleri kaçırmak istemeyenler de aktüel üğrünler kataloğunu araştırıyor. BİM'de bu hafta Huawei Y5 cep telefonu öne çıkıyor. Ayrıca mutfak gereçleri, traş makinesi, epilasyon makinesi gibi elektronik kişisel bakım aletleri ve tesktil ürünleri de yer alıyor. Ev tekstili ürünler de yine BİM raflarında olacak. 8 Şubat 2019 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde.