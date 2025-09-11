Habertürk
Habertürk
        BİM aktüel ürünler 12 Eylül 2025: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM aktüel ürünler 12 Eylül 2025: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        Yeni haftaya özel BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 12 Eylül BİM kataloğunda beyaz turbo cam ankastre, mikrodalga fırın, cep telefonu, 5 raflı kitaplık, oyun sahnesi, koltuk örtüsü indirim listesinde yer aldı. İşte, 12 Eylül 2025 BİM aktüel ürünler indirim kataloğunun tamamı

        Giriş: 11.09.2025 - 15:46 Güncelleme: 11.09.2025 - 15:46
        BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL, Keysmart Semaver 1.990 TL, Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 2.490 TL, Fakir Türk Kahvesi Makinesi 990 TL, Titreşimli Yüz Temizleme ve Isılı Masaj Cihazı 1.490 TL, Yüz Temizleme Fırçası 49 TL’den satışa çıkıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

        BİM AKTÜEL 12 EYLÜL 2025 KATALOĞU

        Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL

        Keysmart Semaver 1.990 TL

        Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 2.490 TL

        Fakir Türk Kahvesi Makinesi 990 TL

        Titreşimli Yüz Temizleme ve Isılı Masaj Cihazı 1.490 TL

        Yüz Temizleme Fırçası 49 TL

        Heifer Saç Kurutma Makinesi 699 TL

        Fakir 2'si 1 Arada Dik Süpürge ve El Süpürgesi 1.749 TL

        Şarjlı Kişisel Blender 549 TL

        Şarjlı Banyo Mutfak Temizlik Fırçası 299 TL

        Vakumlu Kupalama Masaj Aleti 499 TL

