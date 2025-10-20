BİM aktüel ürünler 21-24 Ekim 2025: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
Salı ve Cuma gününe özel BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 21 Ekim BİM aktüel indirimlerinde pirinç, ton balığı, makarna sosu çeşitleri yer alıyor. 24 Ekim BİM kataloğunda porselen tabak çeşitleri 75 TL'den, plastik ürünler 26 TL'den, klasik vakumlu çelik termos 2.890 TL'den satışa çıkıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste
BİM aktüel ürünler indirim listesini duyurdu. 21 Ekim 2025 BİM aktüel ürünler kataloğunda; çay, ton balığı, pirinç, makarna, deterjan, oda kokusu gibi tem ürünlerin satışa sunuldu. 24 Ekim Cuma indirimlerinde ütü, kurutma makinesi, waffle makinesi yer alıyor. İşte BİM kataloğunun tamamı
21 EKİM SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 5 kg 270 TL
Dardanel Ton Balığı 2x200 g 179 TL
Tukaş Makarna Sosu Çeşitleri 34,50 TL
Mutlu Makarna Çeşitleri 19 TL
Alberto Tortilla Lavaş Ekmek ~33 cm 1000 g 69,50 TL
Doyum Bulgur Çeşitleri 1 kg 29,50 TL
Kühne Barbekü Sos 84,50 TL
24 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Senna 55" Frameless Ultra HD QLED Google TV 16.900 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL
Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.990 TL
Altus Mini Ütü 790 TL
Heifer Saç Kurutma Makinesi 699 TL
Homend Waffle Makinesi 1.490 TL
Keysmart Dikey Süpürge 1.299 TL