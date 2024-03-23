Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de otomobilin çarptığı Hira, öldü; kaza kamerada

        BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Hira Ünal (14), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 01:10 Güncelleme: 23.03.2024 - 01:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de otomobilin çarptığı Hira, öldü; kaza kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Hira Ünal (14), hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerasına da yansıdı. 

        Kaza, 20 Mart’ta Solhan- Bingöl karayolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Hira Ünal’a, bir otomobil geçmesi için yol verdi. Bu sırada yolun sağ şeridinden gelen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Ünal’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Ünal, refüjdeki tellerin üzerine düştü. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ünal, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ünal’ın cansız bedeni, yapılan otopsi işlemlerinin ardından aile kabristanına defnedildi.

        ​Öte yandan kaza, güvenlik kamerasına da yansıdı. Sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Moskova'da silahlı saldırı
        Moskova'da silahlı saldırı
        Putin Moskova saldırısına ilişkin bilgilendirildi
        Putin Moskova saldırısına ilişkin bilgilendirildi
        Türkiye'den Rusya'ya taziye mesajı
        Türkiye'den Rusya'ya taziye mesajı
        Tatsız prova!
        Tatsız prova!
        Polis lojmanında ölü bulunmuştu! Sanık iddiaları reddetti
        Polis lojmanında ölü bulunmuştu! Sanık iddiaları reddetti
        MHRS randevularına köklü çözüm geliyor
        MHRS randevularına köklü çözüm geliyor
        Galler Prensesi Kate, kansere yakalandı
        Galler Prensesi Kate, kansere yakalandı
        Sahur için 12 pratik tarif!
        Sahur için 12 pratik tarif!
        Yalçın: Emeklilere müjdeler olacak
        Yalçın: Emeklilere müjdeler olacak
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Fenerbahçe'de Fred varsa sorun yok!
        Fenerbahçe'de Fred varsa sorun yok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Özel bankalarda promosyon ne kadar olur?
        Özel bankalarda promosyon ne kadar olur?
        Bahar Öztan'a veda
        Bahar Öztan'a veda
        Livakovic zor ikna edildi
        Livakovic zor ikna edildi
        Sınırda kilometrelerce Schengen kuyruğu
        Sınırda kilometrelerce Schengen kuyruğu
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bingöl'de otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
        Bingöl'de otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
        Fatih Erbakan: Bizden bahsetmekten kendilerini alamıyorlar
        Fatih Erbakan: Bizden bahsetmekten kendilerini alamıyorlar
        Bingöl'de kar nedeniyle 236 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Bingöl'de kar nedeniyle 236 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Bingöl'de eğitime 'kar' engeli (2)
        Bingöl'de eğitime 'kar' engeli (2)
        Bingöl'de eğitime 'kar' engeli
        Bingöl'de eğitime 'kar' engeli
        Bingöl'de kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi
        Bingöl'de kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi