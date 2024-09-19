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        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 10:55 Güncelleme: 19.09.2024 - 10:55
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        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
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        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ay süren teknik ve projeli dosya kapsamında 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 502 gram metamfetamin, 11 gram kubar esrar, 7 gram skunk, 9 gram Hint keneviri, 50 gram kokain, 22 sikke ve pompalı tüfek ele geçirildi, 23 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, birine ev hapsi cezası verildi, diğerleri hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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