Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Adreslerde yapılan aramalarda, 502 gram metamfetamin, 11 gram kubar esrar, 7 gram skunk, 9 gram Hint keneviri, 50 gram kokain, 22 sikke ve pompalı tüfek ele geçirildi, 23 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ay süren teknik ve projeli dosya kapsamında 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

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