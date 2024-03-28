Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de 2 kaza: 2 ölü, 4 yaralı

        BİNGÖL- Elazığ kara yolunda kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 08:41 Güncelleme: 28.03.2024 - 08:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de 2 kaza: 2 ölü, 4 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİNGÖL- Elazığ kara yolunda kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi öldü. Genç Caddesi’nde de hafif ticari araçla otomobilin çarpışmasıyla 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 04.00 sıralarında Bingöl Elazığ kara yolu 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Alper Nuriçil yönetimindeki 12 AC 343 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücü Nuriçil ile yanındaki ismi öğrenilemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için Bingöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Öte yandan, gece saatlerinde kent merkezinde Genç Caddesi’nde M.K. yönetimindeki 38 AFZ 475 plakalı hafif ticari araç ile A.K. idaresindeki 23 BF 138 plakalı otomobilin çarpışmasıyla 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne, babalar dikkat! Vedat 15 aylıktı... Büyük acı!
        Anne, babalar dikkat! Vedat 15 aylıktı... Büyük acı!
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Para vermeyen kadını bıçaklamıştı! Sıcak gelişme!
        Para vermeyen kadını bıçaklamıştı! Sıcak gelişme!
        Bıçaklayıp cesedi varilde yakmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Bıçaklayıp cesedi varilde yakmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Şiddet olayları arttı, kısmi sokağa çıkma yasağı geldi
        Şiddet olayları arttı, kısmi sokağa çıkma yasağı geldi
        Artık “çok yaşlı”yız
        Artık “çok yaşlı”yız
        17 yaşındaki Gamze'yi annesi öldürmüş! Babaya beraat, anneye müebbet
        17 yaşındaki Gamze'yi annesi öldürmüş! Babaya beraat, anneye müebbet
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        "İsterseniz takımı sahadan çekebilirsiniz"
        "İsterseniz takımı sahadan çekebilirsiniz"
        Ege'de sağanak, toz taşınımı ve çığ uyarısı
        Ege'de sağanak, toz taşınımı ve çığ uyarısı
        Enflasyon muhasebesi nasıl etkiledi?
        Enflasyon muhasebesi nasıl etkiledi?
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Prof. Dr. Ayaydın'dan Habertürk'e açıklamalar
        Prof. Dr. Ayaydın'dan Habertürk'e açıklamalar
        Tokadın faturası ağır oldu
        Tokadın faturası ağır oldu
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        NATO boru hattından Sapanca Gölü'ne akaryakıt sızdı
        NATO boru hattından Sapanca Gölü'ne akaryakıt sızdı
        Entübeden çıktı
        Entübeden çıktı
        İsveç Çetesi'nin çatışma anları ortaya çıktı
        İsveç Çetesi'nin çatışma anları ortaya çıktı
        "1 yıl daha devam edebilirim"
        "1 yıl daha devam edebilirim"

        Benzer Haberler

        Bingöl'de istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
        Bingöl'de istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
        Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralan...
        Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralan...
        Bingöl'de 18 kilo 500 gram esrar ele geçirildi
        Bingöl'de 18 kilo 500 gram esrar ele geçirildi
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bazıları vadettiklerini bile hatırlamıyor...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bazıları vadettiklerini bile hatırlamıyor...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bingöl'de konuştu:
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bingöl'de konuştu:
        Bingöl'de bir termal tesiste çıkan yangın kontrol altına alındı
        Bingöl'de bir termal tesiste çıkan yangın kontrol altına alındı