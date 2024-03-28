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        Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 01:19 Güncelleme: 28.03.2024 - 01:19
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        Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        M.K. yönetimindeki 38 AFZ 475 plakalı hafif ticari araç ile A.K. idaresindeki 23 BF 138 plakalı otomobil, Genç Caddesi'nin Tugay Kavşağı mevkisinde çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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