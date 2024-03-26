Bingöl'de 717 sikke ele geçirildi

Aramada, araçta tarihi eser olduğu değerlendirilen 717 sikke, 6 yüzük, 8 figür ve 2 obje ele geçirildi. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında durdurdukları bir araçta arama yaptı.

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