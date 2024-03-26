Bingöl'de 717 sikke ele geçirildi
Bingöl'ün Solhan ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 717 sikke ele geçirildi.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 717 sikke ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında durdurdukları bir araçta arama yaptı.
Aramada, araçta tarihi eser olduğu değerlendirilen 717 sikke, 6 yüzük, 8 figür ve 2 obje ele geçirildi. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
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