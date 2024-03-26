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        Bingöl'de 717 sikke ele geçirildi

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 717 sikke ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 10:32 Güncelleme: 26.03.2024 - 10:32
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        Bingöl'de 717 sikke ele geçirildi
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        Bingöl'ün Solhan ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 717 sikke ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında durdurdukları bir araçta arama yaptı.

        Aramada, araçta tarihi eser olduğu değerlendirilen 717 sikke, 6 yüzük, 8 figür ve 2 obje ele geçirildi. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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