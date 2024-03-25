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        Bingöl'de kamyonun çarptığı kişi öldü

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 15:39 Güncelleme: 25.03.2024 - 15:39
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        Bingöl'de kamyonun çarptığı kişi öldü
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen Karayolları 84. Şube Şefliğine ait kamyon, Karlıova Devlet Hastanesi'nin bulunduğu kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Can K'ya (30) çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Mehmet Can K, ambulansla kaldırıldığı Karlıova Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Aracın sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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