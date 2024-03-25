Bingöl'de kamyonun çarptığı kişi öldü

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen Karayolları 84. Şube Şefliğine ait kamyon, Karlıova Devlet Hastanesi'nin bulunduğu kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Can K'ya (30) çarptı.

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