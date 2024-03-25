Bingöl'de kamyonun çarptığı kişi öldü
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen Karayolları 84. Şube Şefliğine ait kamyon, Karlıova Devlet Hastanesi'nin bulunduğu kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Can K'ya (30) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Mehmet Can K, ambulansla kaldırıldığı Karlıova Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Aracın sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.
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