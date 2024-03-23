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        Karlıova'da 25 köy yolu kapandı, tek katlı evler kara gömüldü

        BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 17:50 Güncelleme: 23.03.2024 - 17:55
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        Karlıova'da 25 köy yolu kapandı, tek katlı evler kara gömüldü
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        BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı. Bazı tek katlı evler kara gömülürken, ekiplerin ilçedeki temizlik çalışmaları sürüyor.

        Karlıova ilçesinde son 1 haftadır devam eden yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Aralıksız süren kar nedeniyle ilçeye bağlı 25 köy yolu ulaşıma kapandı. Bazı tek katlı evler kara gömüldü. Kar kalınlığının merkezde 20 santimetre olduğu ilçede, İlçe Özel İdaresi ile Karayolları ve belediye ekipleri, yollarda temizlik çalışması başlattı. Ekiplerin temizledikleri kar, kamyonlarla ilçe dışına taşındı. Belediye çalışanı Turan Eroğlu, çalışmaların süreceğini belirterek, "Bugün 23 Mart ve ilçemizde halen kar yağıyor. Dün akşamdan beri yağan karla birlikte 20 santimetre kar kalınlığı var. İş makineleri ile topladığımız karları kamyonlarla şehir dışına taşıyoruz" dedi.

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