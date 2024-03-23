Bingöl'de 45 kilogram esrar ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde 45 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Mart'ta uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik ilçe kırsalında operasyon yaptı.

Ekipler, operasyonda 45 kilogram toz esrar ele geçirdi.