Bingöl'de eğitime 'kar' engeli (2)

BİNGÖLVE TUNCELİ’DE 247 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Bingöl’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 238 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı. Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu Karlıova ilçesinde esnaf küreklerle kar temizliği yaparken, Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri ise Bingöl- Erzurum kara yolunda çalışmalarını sürdürüyor. Karlıova’da oturan İbrahim Aksoy, kışın geri geldiğini belirterek, “Birçok yerde ilkbahar yaşanırken bizde kış geri geldi. Köy yolları kapandı, baya bir kar yağdı" dedi.