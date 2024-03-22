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        Bingöl'de eğitime 'kar' engeli (2)

        BİNGÖLVE TUNCELİ'DE 247 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDIBingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 238 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 12:29 Güncelleme: 22.03.2024 - 12:35
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        Bingöl'de eğitime 'kar' engeli (2)
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        BİNGÖLVE TUNCELİ’DE 247 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

        Bingöl’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 238 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı. Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu Karlıova ilçesinde esnaf küreklerle kar temizliği yaparken, Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri ise Bingöl- Erzurum kara yolunda çalışmalarını sürdürüyor. Karlıova’da oturan İbrahim Aksoy, kışın geri geldiğini belirterek, “Birçok yerde ilkbahar yaşanırken bizde kış geri geldi. Köy yolları kapandı, baya bir kar yağdı" dedi.

        Tunceli’de ise Hozat’ta 1, Nazımiye’de 4, Pülümür’de 2 ve Ovacık’ta 2 olmak üzere 9 köy yolu ulaşıma kapandı. Toplam uzunluğu 80 kilometre olan köy yollarının ulaşıma açılması için Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı ekipler, çalışma başlattı. Karayolları 86'ncı Şube Şefliği ekipleri de Tunceli- Erzincan kara yolu üzerindeki 2 bin rakımlı Cankurtaran mevkisi ile Ovacık-Hozat kara yolundaki 1903 metre yükseklikteki Karaoğlan bölgesinde ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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