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        Bingöl Karlıova'da kar yağışı etkili oldu

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 22:46 Güncelleme: 21.03.2024 - 22:46
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        Bingöl Karlıova'da kar yağışı etkili oldu
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Gün içerisinde etkisini sürdüren sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yağış sonucu ilçe beyaza büründü.

        Ekipler ulaşımda olumsuzluk yaşanmaması için çalışma başlattı.

        Karayolları ekipleri Karlıova-Erzurum kara yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

        Öte yandan Karlıova Devlet Hastanesi yakınındaki arazide karda gezinen bir tilki kameraya yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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