Bingöl Karlıova'da kar yağışı etkili oldu
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Gün içerisinde etkisini sürdüren sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yağış sonucu ilçe beyaza büründü.
Ekipler ulaşımda olumsuzluk yaşanmaması için çalışma başlattı.
Karayolları ekipleri Karlıova-Erzurum kara yolunda çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan Karlıova Devlet Hastanesi yakınındaki arazide karda gezinen bir tilki kameraya yansıdı.
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