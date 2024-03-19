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        Bingöl'e şehit ateşi düştü

        IRAK'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Tabip Teğmen Hulusi Elçi'nin (27) acı haberi, Bingöl'deki ailesine ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 19:33 Güncelleme: 19.03.2024 - 19:35
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        Bingöl'e şehit ateşi düştü
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        IRAK'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Tabip Teğmen Hulusi Elçi’nin (27) acı haberi, Bingöl'deki ailesine ulaştı.

        Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Tabip Teğmen Hulusi Elçi, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Bingöl’de yaşayan ailesine verildi. Şehidin büyükbabası Çerkez Elçi ile büyükannesi Hayriye Elçi’nin Yenişehir Mahallesi’ndeki yaşadığı eve, Türk bayrakları asıldı. Vali Ahmet Hamdi Usta ve askeri erkan da, şehidin büyükbaba ve büyükannesini ziyaret ederek başsağlığında bulundu.

        Şehidin annesinin umrede, babasının ise yurt dışında olduğu, acı haberi aldıktan sonra Bingöl’e doğru yola çıktıkları öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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