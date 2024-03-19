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        Bingöl'de terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 4 zanlı yakalandı

        Bingöl'de terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 15:14 Güncelleme: 19.03.2024 - 15:14
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        Bingöl'de terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 4 zanlı yakalandı
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        Bingöl'de terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nevruz bahanesiyle 4 kişinin terör propagandası yaptığını tespit etti.

        Ekiplerce düzenlenen operasyon sonucu 4 şüpheli yakalandı.

        Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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