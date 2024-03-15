Bingöl'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.
34 SD 1821 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışının etkili olduğu Bingöl-Karlıova kara yolunun Azizan köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile otobüsteki 17 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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