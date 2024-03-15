Ambulans uçak, 13 yaşındaki çocuk hasta için havalandı
BİNGÖL'de sol gözüne aldığı darbe sonrası travma geçiren 13 yaşındaki M.
BİNGÖL’de sol gözüne aldığı darbe sonrası travma geçiren 13 yaşındaki M.A., ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi.
Sol gözüne darbe alan M.A. adlı erkek çocuk, Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinde travma geçirdiği belirlenen çocuk için Sağlık Bakanlığı’ndan ambulans uçak talep edildi. M.A. Bingöl Havalimanı’na inen ambulans uçakla dün gece saatlerinde Ankara’ya sevk edilerek tedaviye alındı.
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