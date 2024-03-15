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        Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı, yamaç paraşütüyle Bingöl'ün doğasını keşfediyor

        RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Esen, yamaç paraşütüyle kentin doğasını keşfediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 11:43 Güncelleme: 15.03.2024 - 11:43
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        Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı, yamaç paraşütüyle Bingöl'ün doğasını keşfediyor
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        RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Esen, yamaç paraşütüyle kentin doğasını keşfediyor.

        Bingöl Üniversitesinde 2016 yılında göreve başlayan ve şu anda Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Yunus Esen, 2017 yılında Bingöl Belediyesi tarafından açılan yamaç paraşütü kursunda aldığı teorik eğitim ve Erzincan'da yaptığı uçuşun ardından paraşüt pilotu sertifikası aldı.

        Prof. Dr. Esen, 2017 yılından bu yana Bingöl semalarında paraşütüyle uçuş yaparak, her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen kentin dağlarını ve ovalarını gökyüzünden görmenin keyfini yaşıyor.

        Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi'nde de uçuş yapan 2 çocuk babası Esen, Bingöl Valiliği ile yapacakları çalışmayla bu sporu yaymayı hedefliyor, bölge turizminin gelişmesine katkı sunmak istiyor.

        Asıl alanı biyoloji olan Esen, Spor Bilimleri Fakültesi'nde anatomi ile ilgili derslere giriyor ve masa tenisi eğitimi veriyor.

        - "Bu sporu Bingöl'de yaymayı düşünüyoruz"

        Prof. Dr. Yunus Esen, AA muhabirine, bir arkadaşının vesilesiyle yamaç paraşütü pilotu olduğunu söyledi.

        Bingöl'ün harika bir doğasının bulunduğunu anlatan Esen, yaz kış demeden yamaç paraşütüyle doğal güzellikleri havadan gözlemlediğini belirtti.

        Kentin çeşitli yerlerinde uçuş gerçekleştirdiğini anlatan Esen, şöyle konuştu:

        "Uçuşlarda bazen termikle yukarı tırmanıp 3 bin, 4 bin metrelerde Bingöl'ün o güzel doğasını havadan çok güzel gözlemliyoruz. Yeşil dağlar, ormanlıklar, derin vadiler, akarsular, göller yani bunların üzerinde uçmak ayrı bir keyifli. Bingöl'de belli dönemler memur arkadaşlarımızdan uçanlar vardı, 6-7 kişilik bir ekiptik. Fakat tayini çıkan, giden gelen olunca şu an tek kaldım. Şu an Bingöl'de tek sporcuyum. Fakat bu sporu ilerletmek için Valilik kanalıyla tepelerimizi yaptırıp, çeşitli kurslar açtırıp bu sporu Bingöl'de yaymayı düşünüyoruz."

        Bu sporu herkesin yapabileceğini kaydeden Esen, çok ileri yaşlarda bile bu sporun yapılabileceğini anlattı.

        Prof. Dr. Esen, "Bingöl'de paraşüt pilotu olmak isteyenler çok. Antrenör arkadaşlarımız bu bölgede yetişirse, bu spor dalı da yayılır. İnşallah bu sporu yaymayı düşünüyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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