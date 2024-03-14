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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bingöl'de şehit ailesini ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde geçen yıl şehit olan askerin ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 23:03 Güncelleme: 14.03.2024 - 23:03
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bingöl'de şehit ailesini ziyaret etti
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde geçen yıl şehit olan askerin ailesini ziyaret etti.

        Yılmaz, Bingöl ziyareti kapsamında, Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde 9 Temmuz 2023 tarihinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Furkan Günergök'ün ailesini, Kaleönü Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

        Daha sonra Bingöl'ün merkez ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'ndeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde vatandaşlarla buluşan Yılmaz, Bingöl Belediyesi'nde STK temsilcileriyle toplantı yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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