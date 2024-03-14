Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bingöl'de şehit ailesini ziyaret etti

Daha sonra Bingöl'ün merkez ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'ndeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde vatandaşlarla buluşan Yılmaz, Bingöl Belediyesi'nde STK temsilcileriyle toplantı yaptı.

Yılmaz, Bingöl ziyareti kapsamında, Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde 9 Temmuz 2023 tarihinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Furkan Günergök'ün ailesini, Kaleönü Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde geçen yıl şehit olan askerin ailesini ziyaret etti.

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