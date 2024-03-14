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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bölgenin kaynaklarını kullanarak yerel ekonomiyi güçlendirmeye devam edeceğiz (4)

        'ENFLASYONLAKARARLI BİR ŞEKİLDE MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ'Bingöl'e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Genç ilçesinde İlçe Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 21:03 Güncelleme: 14.03.2024 - 21:05
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bölgenin kaynaklarını kullanarak yerel ekonomiyi güçlendirmeye devam edeceğiz (4)
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        ‘ENFLASYONLAKARARLI BİR ŞEKİLDE MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ’

        Bingöl’e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Genç ilçesinde İlçe Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Programa AK Parti Bingöl milletvekilleri Fevzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Genç Belediye Başkanı Zeki Dirik ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Yılmaz, enflasyonla mücadelenin sürdüğünü belirterek, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını demokrasi ve kalkınma atılımlarımızın bir sembolü haline getirdik. Bir yandan yaşadığımız deprem afetinin yaralarını sarıyoruz, diğer yandan ekonomimizdeki dengeleri koruyarak enflasyonla kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. Hayat pahalılığı mücadelemizi yaparken geniş kesimleri olabildiğince koruyan, gözeten bir yaklaşımla politikalarımızı hayata geçiriyoruz” dedi.

        ‘GÜVEN HER ŞEYİN TEMELİ’

        Doğu ve Güneydoğu’da huzur ortamı içerisinde ramazan ayının yaşandığını ifade eden Yılmaz, “Diğer yandan da 81 ilde yatırımlarımıza, faaliyetlerimize devam ediyoruz. Ülkemizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini her şeyin üstünde tutuyoruz. Halkımızın güveni için huzuru için çalışıyoruz. Güvenliğin olmadığı, huzurun olmadığı yerde ne demokrasi oluyor ne kalkınma ne de refah oluyor. Güvenlik her şeyin temeli. Bugün de çok şükür bölgemizde, Genç ilçemizde, Bingöl’ümüzde, Doğuda, Güneydoğu'da huzur ortamı içinde ramazanı yaşıyoruz. Bu anlamda da hakikaten kendimizi çok daha şanslı görüyoruz. Maalesef uzun yıllar bu bölge, terörden çok çekti. Terör nedeniyle ekonomik gelişmesini yeterince yapamadı, en büyük zararı da bu bölgede yaşayan insanlar gördüler. Fakat şimdi de huzur ve güven ortamının en büyük faydasını bu bölgede yaşayan insanlarımız görüyorlar. Biz de başından beri Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu bir zihniyet var, o çerçevede hareket ediyoruz. Batıda ne varsa doğuda da o olmalı. Kuzeyde ne varsa güneyde de olmalı diyoruz. Bütün bölgelerimize belli standartta bir hizmeti ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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