Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bölgenin kaynaklarını kullanarak yerel ekonomiyi güçlendirmeye devam edeceğiz (3)

'BUSENE KARLIOVA'YA DOĞAL GAZ GETİRİLECEK'

Bingöl'e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı, Karlıova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde İlçe Kaymakamı Tufan Bağır Gilan ile Belediye Başkanı Veysi Bingöl karşıladı. Daha sonra AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde halkla bir araya gelen Yılmaz, esnaf ziyaretinin ardından yaptığı konuşmada, ilçeye doğal gazın yıl içerisinde getirileceğini belirterek, "Bugün Karlıova'dayız. Adına yakışır şekilde karlı halde. Keşke daha fazla yağsa. Ülkemize de Karlıova'ya da diğer taraflar da yeterince yağmadı. Bugün Karlıova'ya gelirken kar görmüş olduk. Allah bereketli etsin İnşallah. Karlıova halkı tek bir konu üzerinde duruyor; o da doğalgaz. Şu an doğal gaz yetkilileri de burada ve bana şunu söyledi, 'Benim adıma söz verin, bu yıl içinde doğal gazı yapacağım’ dedi. Bizler de bunu takip edeceğiz, yapıp yapmadığına. Çalışmalar hızlanacak ve inşallah bu sene Karlıova'ya doğal gaz getirilecek, huzurunuzda bunu müjdesini vermiş olalım” dedi.

'HERKESİN KİMLİĞİ BİZİM İÇİN KIYMETLİ'

Eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını belirten Yılmaz, "Değerli kardeşlerim bizim işimiz bu. Bizim sloganlarla işimiz yok. İdeolojik, kaba ideolojik yaklaşımlarla da işimiz yok. Herkesin diline, dinine, mezhebine, kimliğine saygılı bir anlayışa sahibiz. Bütün kimlikler başımızın üstünde; ama kimlik siyaseti yapmıyoruz. Herkesin kimliği bizim için kıymetli, değerli. Ama kimlikler bir çatışma konusu olmamalı diye inanıyoruz. Bakın etrafımızı görüyorsunuz. Birçok emperyalist ülke, Orta Doğu'da, değişik bölgelerde değişik amaçlarla insanları birbirine düşürüyor. Bizim tam aksine, bunlara karşı kardeşliğimizi yüceltmemiz lazım. Birliğimizi, beraberliğimizi dahi pekiştirmemiz lazım. Bizim siyaset anlayışımız, eser ve hizmet siyasetidir. Buna da gerçek belediyecilik diyoruz. 31 Mart'ta da bir seçimimiz var. Biz de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle, kurumlarımızla, elimizden gelen tüm imkanlarla Karlıova'nın yanında duracağız ve Karlıovalıların yanında durmaya devam edeceğiz. Karlıova'da da bundan sonraki dönemde temel önceliklerimizden biri, özellikle gençlerimiz için daha fazla istihdam imkanları sağlamak olacak. Bu çerçevede de teşvik politikalarımızla, hayvancılığa yönelik yapacaklarımızla, diğer çalışmalarımızla Karlıova'da daha fazla gencimizin iş imkanına sahip olabilmesi için de her türlü gayreti sarf edeceğiz. Karlıovalıları bizler seviyoruz ve onlar da bizleri seviyor, hiçbir dönem bizi mahcup etmediniz, her zaman yanımızda oldunuz. 31 Mart'ta da Belediye Başkan Adayımız Veysi Bingöl'e, il genel meclis üyelerimize, belediye meclis üyelerine desteğinizi ve duanızı bekliyoruz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Karlıova Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Yılmaz, ilçeden ayrıldı.