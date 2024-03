Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bölgenin kaynaklarını kullanarak yerel ekonomiyi güçlendirmeye devam edeceğiz

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Bugün açılışını yaptığımız merkezler yoluyla, önümüzdeki dönemde Bingöl balının yerel ekonomiye katkısının artacağına inanıyorum. Bölgenin doğal kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak yerel ekonomiyi güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Bir dizi ziyaret ve açılışlarda bulunmak üzere Bingöl’e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Üniversitesi’nde düzenlenen Arı ve Arı Ürünleri Tanıtım Ofisi, Modern Arıcılık Kompleksi ve Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve İslami İlimler Fakültesi binalarının açılış programına katıldı. Açılışta Vali Ahmet Hamdi Usta, AK Parti milletvekilleri Fevzi Berdibek, Zeki Korkutata, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven de yer aldı. Burada konuşan Yılmaz, “Bir önceki ziyaretimizde Bingöl Üniversitemizin ev sahipliğinde gerçekleşen uluslararası bal şurası ve fuarının açılışını yapmıştık. Bugün de arı ve arı ürünleri tanıtım ofisi, modern arıcılık kompleksi ve teknoloji transfer ofisinin ilimize, üniversitemize kazandırılmasına şahitlik yapıyoruz. Aynı zamanda tabii İslami İlimler Fakültesi binamızın resmi açılışını gerçekleştirmiş oluyoruz. Her biri birbirinden kıymetli binalar tek tek burada görme imkanımız yok belki ama sadece İslami İlimler Fakültemizin binası bile gerçekten çok şeyler söylemeye değer. Mimarisiyle, büyüklüğüyle kattığı değerler her türlü takdiri hak ediyor. Teknoloji Transfer Ofisi ile üniversitemizde yapılan araştırmaların değerlendirilmesi ve ticarileştirilmesi, üniversite sanayi iş birliğinin sağlanması, üretilen bilginin bölgesel ve ulusal düzeyde örnek oldu gerçekten. Bundan sonrası da gelir inşallah. Üniversitemize daha fazla hayırsever katkısını beklediğimizi de ifade etmek istiyorum. Bu eserlerde inanıyorum ki bu desteği verenlerin isimleri de en güzel şekilde yaşayacaktır” dedi.

‘BİNGÖL BALININ ÜRÜN KALİTESİ ARTTIRILMAKTA VE PAZARLAMA OLANAKLARI GENİŞLETİLMEKTEDİR’

Bingöl Üniversitesi’nin arı ve arı ürünleri arasında uzmanlaşan tek üniversite olduğunu belirten Yılmaz, “Bugün açılışını yaptığımız merkezler yoluyla, önümüzdeki dönemde Bingöl balının yerel ekonomiye katkısının artacağına inanıyorum. Bölgenin doğal kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak yerel ekonomiyi güçlendirmeye devam edeceğiz. Üniversitemizin Bingöl balının markalaşması ve arı ürünlerinin çeşitlendirilmesi yönünde çalışmaları da gerçekten takdire şayandır. Bingöl Üniversitesi arı ve arı ürünleri alanında ihtisaslaşan uzmanlaşan tek üniversitemizdir. 2016 yılında Tarım ve Havza bazlı kalkınma alanında pilot üniversite seçilmesinden bu yana yürütülen projelerle önemli ve mesafe katetmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız belli sayıda üniversiteyi o tarihlerde pilot üniversite olarak ilan etmiştir. Bingöl Üniversitemiz de bunlar arasında yer almaktadır. Ve daha sonra yapılan çalışmalarla özellikle arıcılık konusunda ihtisaslaşması hususunda bir karar verilmiş ve bu yönde çalışmalar sürdürülmüştür. Üniversitenin bu alandaki bilimsel araştırmaları ve teknolojiye dayalı yaklaşımları yerel üreticilere modern yöntemler ve teknikler sunmaktadır. Böylece Bingöl balının ürün kalitesi arttırılmakta ve pazarlama olanakları genişletilmektedir. Bölgesel istihdama da tabi ki ekonomiye de katkıda bulunulmaktadır. Bu üniversite, üretici iş birliği anlamında gerçekten örnek olarak ifade edebileceğimiz uygulamalardan bir tanesi. Biz her zaman altını çiziyoruz. Üniversitelerimiz toplumla, yerel yönetimle üreticiyle, sanayiciyle, çiftçiyle, meslek kuruluşlarıyla, sivil toplumla, toplumun bütün kesimleriyle ilişkilerini geliştirmek zorundadır. Üniversite bir eğitim kurumu olduğu gibi bir araştırma kurumu ve bir kalkınma kurumu aynı zamanda. İçinde bulunduğu bölgenin kalkınması, gelişmesi için üniversitenin ortaya koyacağı çabalar son derece kıymetli. Bu da işte bu iş birlikleriyle gerçekleşebilecek bir hedef. Bu anlamda arıcılık konusunda ortaya koyulan çalışmaların örnek niteliğinde olduğunu ifade etmek isterim. Değerli katılımcılar, karakteristik tat ve aromaya sahip Bingöl balının ünü dünyaya yayılmış, coğrafi işaret alarak küresel çapta pek çok ödüle layık görülmüştür” diye konuştu.

‘O DÖNEM YORUM YAPANLARI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ’NE DAVET ETMEK LAZIM’

Bingöl Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçi bir şekilde yarışan üniversite olduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

“Sayın Cumhurbaşkanımız, başbakanken bu süreci başlattı ve ‘Her ilde bir üniversitemiz olacak’ dedi. Doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde; ‘Her ilde bir üniversitemiz olacak’ dedi. ‘İnsanımız yükseköğretime erişimde sıkıntı yaşamamalı’ dedi. Bu zihniyetin bir sonucu olarak bu üniversiteler kuruldu. 2007 yılında kurulduğunda eleştirenler oldu. ‘Bunlar tabela üniversitesi olacak, buradan bir üniversite olmaz’ diyenler oldu, yorumlar yapanlar oldu. O yorumları yapanları şimdi Bingöl Üniversitesi'ne davet edip gezdirmek lazım. Gerçekten bugün iftihar ettiğimiz bir noktaya geldik. Tabela üniversitesi değil, ulusal düzeyde ve uluslararası düzeyde rekabetçi bir şekilde yarışan üniversite var. Bingöl Üniversitesi bunun çok güzel bir örneği.”