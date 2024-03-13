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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bakan Şimşek ile Bingöl'de (3)

        'BİNGÖL'DEKİYAPI STOKUNUN YÜZDE 75'i DÖNÜŞTÜRÜLDÜ'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) toplantı salonunda düzenlenen İş Dünyası Buluşması'na katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 23:02 Güncelleme: 13.03.2024 - 23:05
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bakan Şimşek ile Bingöl'de (3)
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        ‘BİNGÖL’DEKİYAPI STOKUNUN YÜZDE 75’i DÖNÜŞTÜRÜLDÜ’

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) toplantı salonunda düzenlenen İş Dünyası Buluşması’na katıldı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Şimşek’in yanı sıra Vali Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ile Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, BİNTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay ve iş insanları katıldı. Burada konuşan Yılmaz, kentteki yapı stokunun son 20 yılda yüzde 75 oranında dönüştüğünü belirterek, “Türkiye büyük bir ülke. Geniş bir coğrafyamız var, 85 milyonu aşan nüfusumuz var. Türkiye Yüzyılı’na ulaşacaksak, Türkiye Yüzyılı hedeflerini gerçekleştireceksek bunu sadece bazı metropollerle, büyük illerle yapmamız mümkün değil. Tüm Türkiye’nin potansiyelini harekete geçirmek durumundayız. Bütün yörelerimizin potansiyellerini değerlendirmek durumundayız. Topyekûn kalkınmayı ancak böyle başarırız, böyle sağlarız. Sayın Cumhurbaşkanımız da başından itibaren hep bu anlayışı savundu. ‘Batıda ne varsa doğuda da o olacak’ dedi. Kuzeyde ne varsa güneyde o olacak dedi. Tüm Türkiye’de belirli standartlarda hizmet sunumu bizim temel politikamız oldu. Bunun etkilerinin en iyi görüldüğü illerden biri de Bingöl. Bingöl iki fay hattının tam kesiştiği noktada. Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Doğu Anadolu Fay Hattı’nın ortasında. Ama çok şükür son 20 yılda Bingöl’deki yapı stokunun yüzde 75’ini dönüştürmüşüz. Projelerimiz var onlar da gerçekleştiğinde çok daha yükselecek bu rakam. Yapı stokumuzla neredeyse yeniden Bingöl yapılmış. Kamu kurumlarıyla, kentsel dönüşümüyle, vatandaşın kendi yaptıklarıyla birçok boyutuyla Bingöl gerçekten örnek olarak söyleyeyim, bir tane eski hastanemiz yok artık, ilçelerimiz dahil. Hepsini yıkıp yeniden inşa ettik. Burada tabi yüzde 99 bile az burada esas hedef yüzde 100’ü yakalamaktır.” dedi.

        ‘ESAS AMACIMIZ ARTIK DOĞUDA, GÜNEYDOĞUDA ÖZEL YATIRIMLARI ARTTIRMAK’

        Geçmiş yıllarda yaşanan terör olayları nedeniyle bölge insanının bedeller ödediğini ifade eden Yılmaz, “Bugün geldiğimiz noktada kamu olarak eksikliklerimizi tamamlıyoruz ama esas amacımız artık doğuda, güneydoğuda özel yatırımları artırmak. Daha fazla özel yatırımın bu bölgeye cezbedilmesi. Geçmişte yaşanan terör hadiseleri nedeniyle en büyük maliyeti bu bölgede yaşayan insanımız ödedi. Kim olursa olsun, Türküyle, Kürdüyle, Zazasıyla kim varsa bu bölgede en büyük bedeli bu insanlarımız ödedi. Şimdi huzur ve güven ortamının en büyük faydasını da bu bölgede yaşayan insanlar görecek” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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