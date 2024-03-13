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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bingöl'de gençlerle buluştu:

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2004, 2005 yıllarında 19 milyon civarında tüm Türkiye'nin istihdamı vardı. Bu son rakamlara, istatistiklere baktığınız zaman, 32 milyonu aşmış durumdayız. Yani 13 milyon ilave istihdam oluşturmuşuz bu 20 yıllık süreçte." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 22:33 Güncelleme: 13.03.2024 - 22:33
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bingöl'de gençlerle buluştu:
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2004, 2005 yıllarında 19 milyon civarında tüm Türkiye'nin istihdamı vardı. Bu son rakamlara, istatistiklere baktığınız zaman, 32 milyonu aşmış durumdayız. Yani 13 milyon ilave istihdam oluşturmuşuz bu 20 yıllık süreçte." dedi.

        Yılmaz, il ziyareti kapsamında, Bingöl Üniversitesi yerleşkesinde yer alan Sosyal Yaşam Merkezi'nde "Üniversite Öğrencileri ile Çay Sohbeti" programına katıldı.

        Buradaki konuşmasında, üniversitelere büyük önem verdiklerini, nitelikli, eğitilmiş insan gücünün bir ülkenin en büyük varlığı olduğunu belirten Yılmaz, üniversitelerin yaygınlaşmasıyla genç nüfusu geleceğe çok daha güçlü hazırladıklarını söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman gençlerden yana ve yaşı ne olursa olsun ruhu her zaman genç bir lider olduğunu ifade eden Yılmaz, "Elinden gelen tüm çabayla, ekibiyle birlikte gençlerimiz için adımlar attı. En önemli yapılan işleri ben üç başlık altında topluyorum; birincisi eğitim, ikincisi istihdam, üçüncüsü de katılım." diye konuştu.

        Yılmaz, 2002'de 450 bin öğrenci kredi ve burs alırken, bugün 1 milyon 600 bin öğrenciye Türkiye genelinde kredi ve burs verdiklerini, yurt sayısının 190'dan 828'e çıktığını, 182 bin olan yatak kapasitesinin ise 450 bini aştığını kaydetti.

        İstihdam üretmek için ekonominin büyümesi gerektiğini, Türkiye ekonomisinin son 20 yılda, yıllık ortalama yüzde 5,4 büyüdüğünü anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

        "2004, 2005 yıllarında 19 milyon civarında tüm Türkiye'nin istihdamı vardı. Bu son rakamlara, istatistiklere baktığınız zaman, 32 milyonu aşmış durumdayız. Yani 13 milyon ilave istihdam oluşturmuşuz bu 20 yıllık süreçte. Bu hiç de azımsanacak bir rakam değil, her yıl yaklaşık 700 bin yeni istihdam imkanı oluşturmuşuz.

        Bunu yaparken gençlerimize dönük özel teşvikler de getirdik. Örneğin, bir işletme, genç bir arkadaşımızı alıp çalıştırdığı zaman prim desteği veriyoruz o işletmeye. Gençler için bunu yapıyoruz. Kadın istihdamı, araştırmacı istihdamı gibi belli gruplar için böyle bir imkan sağlıyoruz. Böylece gençlerimizin daha kolay iş bulması için teşvikler getirmiş oluyoruz."

        - "Gençlerin çalışma hayatına girişini kolaylaştırıyoruz"

        Kendi işini kuran gençlere de destekler verdiklerine dikkati çeken Yılmaz, "Çünkü biz gençlerimizin sadece iş aramasını istemiyoruz. Kendi işini kurup başkalarına da iş vermesini arzu ediyoruz. Girişimci bir gençliğimiz olsun diyoruz. Bu anlamda da yeni iş kuranlara vergi anlamında kolaylıklar sağlıyoruz. Bir süre vergi almıyoruz, prim desteği sağlıyoruz. Bu tür genç girişimcilerimize verdiğimiz destekler var. Ayrıca KOSGEB kanalıyla genç girişimcilerimize destekler sunuyoruz. Böylece yine istihdamı, gençlerin çalışma hayatına girişini kolaylaştırıyoruz." diye konuştu.

        AK Parti'nin seçme ve seçilme yaşını 18'e düşürdüğünü anımsatan Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla biz her dönem, belediye meclis üyelerini, il genel meclisi üyelerini belirlerken gençlere ayrı bir kontenjan ayırıyoruz. Onlar siyasete girsin, bu işleri öğrensin." ifadesini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti Gençlik Teşkilatı'nın dünyanın en büyük gençlik teşkilatlarından biri olduğunu, AK Parti'nin yaklaşık 12 milyon, gençlik kollarının ise 1 milyondan fazla üyesi olduğunu belirterek, bu rakamların gençlere verdikleri önem ve önceliği gösterdiğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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