Karlıova'da karla kapanan Kilisek mezrasının yolu ulaşıma açıldı

Kar kalınlığının bir metre olduğu mezranın yolu ekiplerin, çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Son yağışla kapanan 30 köy yolunun tamamı ulaşıma açıldı. Son olarak Hasanova köyüne bağlı Kilisek mezrası yolunun açılması için ekipler çalışma gerçekleştirdi.

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