Karlıova'da karla kapanan Kilisek mezrasının yolu ulaşıma açıldı
Karlıova ilçesinde karla kapanan Kilisek mezrasının yolu ulaşıma açıldı.
Karlıova ilçesinde karla kapanan Kilisek mezrasının yolu ulaşıma açıldı.
Kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için İlçe Özel İdare ekipleri çalışma yürüttü.
Son yağışla kapanan 30 köy yolunun tamamı ulaşıma açıldı. Son olarak Hasanova köyüne bağlı Kilisek mezrası yolunun açılması için ekipler çalışma gerçekleştirdi.
Kar kalınlığının bir metre olduğu mezranın yolu ekiplerin, çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
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