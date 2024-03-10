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        Bingöl ve Elazığ'da kar yağışı

        Bingöl ve Elazığ'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 11:32 Güncelleme: 10.03.2024 - 11:32
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        Bingöl ve Elazığ'da kar yağışı
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        Bingöl ve Elazığ'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Bingöl'de kar nedeniyle Karlıova ilçesinde 30 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

        Belediye ekipleri de ilçe merkezindeki caddelerin kardan temizlenmesi için çalışma yürütürken, esnaf ise iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

        - Elazığ

        Elazığ'ın Keban ilçesinde kar nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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