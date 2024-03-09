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        Bingöl'de kar yağışı etkili oldu

        Bingöl ve çevre ilçelerinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 23:42 Güncelleme: 09.03.2024 - 23:55
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        Bingöl'de kar yağışı etkili oldu
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        Bingöl ve çevre ilçelerinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Gün boyu etkili olan yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı, kent beyaza büründü.

        Kar yağışı ve tipi, çevre ilçelerden Karlıova, Adaklı, Kiğı ve Yedisu ilçesinde de etkisini gösterdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü, yoğun kar ve tipi nedeniyle Bingöl-Elazığ ve Bingöl-Diyarbakır kara yolunun zincir takmayan tır, kamyon, otobüs ve çekici araçlarının geçişine kapatıldığını bildirdi.

        Karayolları ekipleri, ulaşımda sorun yaşanmaması için çalışma başlattı.

        Galeri
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