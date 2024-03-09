Bingöl'de kar yağışı etkili oldu
Bingöl ve çevre ilçelerinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Bingöl ve çevre ilçelerinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Gün boyu etkili olan yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı, kent beyaza büründü.
Kar yağışı ve tipi, çevre ilçelerden Karlıova, Adaklı, Kiğı ve Yedisu ilçesinde de etkisini gösterdi.
İl Emniyet Müdürlüğü, yoğun kar ve tipi nedeniyle Bingöl-Elazığ ve Bingöl-Diyarbakır kara yolunun zincir takmayan tır, kamyon, otobüs ve çekici araçlarının geçişine kapatıldığını bildirdi.
Karayolları ekipleri, ulaşımda sorun yaşanmaması için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.